泰雅文化巨擘黑帶巴彥辭世 楊文科將頒贈褒揚狀

新竹縣泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（Hitay Payan）9月8日於家中辭世，享壽74歲。文化部與新竹縣長楊文科將在本周日舉行的告別式中頒贈旌揚狀，感謝其在泰雅族文化研究領域，留下珍貴的資料與精神傳承。

文化局指出，黑帶巴彥於1949年出生，為泰雅族白蘭部落人，15歲時全家隨父親遷至那瑪夏鄉開墾，透過祖父及父親的傳授，學習泰雅部落的各種傳統與生活技能。1981年間返回新竹縣五峰鄉工作，以畫筆與鉛筆繪下祖父、父親與族裡長老教導過的傳統生活型態，並以文字紀錄泰雅文化的傳統與規範，投稿《山海文化》雜誌，自此開啟保存泰雅文化的田野調查與探索紀錄歷程。

1997年黑帶巴彥成立「故鄉研究工作室」，從未受過專業學術訓練的黑帶巴彥，以自學的方式投入泰雅歷史研究與紀錄。1999年於《新竹文獻》期刊創刊號發表文章、2002年亦由新竹縣政府文化局發表其第一部作品《泰雅人的生活型態探源》。

2003年黑帶巴彥轉而從事泰雅族語教學，在語言文化研究裡，2012年經新竹縣政府文化局登錄公告，與Utaw Syat 鍾興定、Payan Lesing 李新光、Yumin Watan 溫俊泉、Atung Yupas 阿棟優帕司等耆老共同列為無形文化資產「泰雅族Lmuhuw 吟唱」之技藝保存者。

文化局表示，黑帶巴彥不遺餘力的推動泰雅文化保存，以泰雅族的「Gaga（規範、習俗、禁忌）」一詞為量尺，以5年的時間梳理其數十年的田野調查、文獻研究及超過手繪6百多幅圖畫，建立完整的泰雅族文化知識體系巨作，由新竹縣政府文化局重新編輯出版《泰雅文化新編》。