快訊

巴西蛋誤標效期先罰30萬 台農老董：我對得起良心無法接受

出任郭台銘副手／「我真的那麼不值得愛嗎？」賴佩霞失婚後如何與前夫、自己和解？

遠離充電線綁架！歐盟最小國「果粉」 逼iPhone大轉變

泰雅文化巨擘黑帶巴彥辭世 楊文科將頒贈褒揚狀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（右1）9月8日於家中辭世。圖／新竹縣政府提供
新竹縣泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（右1）9月8日於家中辭世。圖／新竹縣政府提供

新竹泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（Hitay Payan）9月8日於家中辭世，享壽74歲。文化部與新竹縣長楊文科將在本周日舉行的告別式中頒贈旌揚狀，感謝其在泰雅族文化研究領域，留下珍貴的資料與精神傳承。

文化局指出，黑帶巴彥於1949年出生，為泰雅族白蘭部落人，15歲時全家隨父親遷至那瑪夏鄉開墾，透過祖父及父親的傳授，學習泰雅部落的各種傳統與生活技能。1981年間返回新竹縣五峰鄉工作，以畫筆與鉛筆繪下祖父、父親與族裡長老教導過的傳統生活型態，並以文字紀錄泰雅文化的傳統與規範，投稿《山海文化》雜誌，自此開啟保存泰雅文化的田野調查與探索紀錄歷程。

1997年黑帶巴彥成立「故鄉研究工作室」，從未受過專業學術訓練的黑帶巴彥，以自學的方式投入泰雅歷史研究與紀錄。1999年於《新竹文獻》期刊創刊號發表文章、2002年亦由新竹縣政府文化局發表其第一部作品《泰雅人的生活型態探源》。

2003年黑帶巴彥轉而從事泰雅族語教學，在語言文化研究裡，2012年經新竹縣政府文化局登錄公告，與Utaw Syat 鍾興定、Payan Lesing 李新光、Yumin Watan 溫俊泉、Atung Yupas 阿棟優帕司等耆老共同列為無形文化資產「泰雅族Lmuhuw 吟唱」之技藝保存者。

文化局表示，黑帶巴彥不遺餘力的推動泰雅文化保存，以泰雅族的「Gaga（規範、習俗、禁忌）」一詞為量尺，以5年的時間梳理其數十年的田野調查、文獻研究及超過手繪6百多幅圖畫，建立完整的泰雅族文化知識體系巨作，由新竹縣政府文化局重新編輯出版《泰雅文化新編》。

如黑帶巴彥於書中自序中所述，「我希望將這些經驗帶給所有泰雅族的後代子孫，有助於他們認識、探討自己祖先的生活智慧。」《泰雅文化新編》成為黑帶巴彥一生投注泰雅文化研究的志業成就，更是其遺留給泰雅族及世人的精神不滅象徵。

黑帶巴彥為無形文化資產「泰雅族Lmuhuw 吟唱」之技藝保存者。圖／新竹縣政府提供
黑帶巴彥為無形文化資產「泰雅族Lmuhuw 吟唱」之技藝保存者。圖／新竹縣政府提供

泰雅族 新竹 文化局

延伸閱讀

錢康明道歉 不動產公會證實7月拜會高虹安、楊文科談跨年

本土登革熱再增2個案！均有台南旅遊史 新竹縣累積12人確診

高虹安指「官方」不主辦跨年晚會 竹縣府：已共識由民間自辦

首獎12萬元還可錄單曲 新竹縣客家新曲獎徵件延長至10月12日

相關新聞

空拍超壯觀！號稱史上最熱鬧 苑裡年度限定「鬼門關夜市」成功落幕

苗栗縣苑裡鎮一年一度限定的「鬼門關夜市」昨晚登場，原本只封街火車站前的為公路，今年因舉辦單位鬧雙胞，又增加天下路等街道，...

拱天宮慶祝建廟160周年 全國各地逾2000尊媽祖回娘家

苗栗縣通霄鎮拱天宮為慶祝今年建廟160周年，將在9月29日、中秋節當天舉辦「慈暉映沙墩」活動，邀請由拱天宮分靈的媽祖，以...

泰雅文化巨擘黑帶巴彥辭世 楊文科將頒贈褒揚狀

新竹縣泰雅族耆老、也是文化部新竹縣泰雅族無形文化資產Lmuhuw的保存者黑帶巴彥（Hitay Payan）9月8日於家中...

充電樁趕不上電動車增幅 桃園衝進度

桃園市公有停車場電動汽車充電樁僅約130支，經常一位難求，民代直指充電樁數量在6都敬陪末座，交通局表示下半年會大量布建，...

桃園拚觀光 找羅志祥合作惹議

桃園市觀光旅遊局為向東南亞各國行銷在地旅遊，邀藝人羅志祥扮演的女角「朱碧石」出任桃園水晶晶大使，拍攝推廣影片，但由於羅過...

龍科三期擴建 科管局：研議縮小徵收範圍

桃園市龍潭科學園區第三期擴建案，自救會控訴缺乏合法性、必要性，新竹科學園區管理局昨天聲明回應，已於9月6日確定排除南側密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦