桃園拚觀光 找羅志祥合作惹議

桃園市觀光旅遊局為向東南亞各國行銷在地旅遊，邀藝人羅志祥扮演的女角「朱碧石」出任桃園水晶晶大使，拍攝推廣影片，但由於羅過去曾陷桃色風波，出任大使消息一出，引發地方議論，有民代認為大使關乎桃園形象，人選應審慎評估，但也有人緩頰肯定羅過去的傑出表現，市府觀光旅遊局長周柏吟則回應，虛心接受大家意見。

觀旅局長周柏吟表示，「朱碧石」曾以洗腦歌曲在Youtube創下千萬點閱率，歌曲「買冬瓜」更爆紅到泰國，當地觀光局也宣布「朱碧石」為今年度觀光大使，替泰國行銷觀光，桃園希望泰國旅客也能來桃園，所以邀請「朱碧石」合作。

羅志祥桃色爭議至今餘波盪漾，地方社群網站分享相關訊息，民眾看法兩極，桃園市議員黃瓊慧說，觀光大使應與地方有所連結，也要評估代言能有多大正面效益，但觀旅局此次選擇目前看來是負面多過正面，市府未來在人選方面應審慎評估。

市議員舒翠玲則指出，年輕人難免犯錯或做事不得體，但不應該一次犯錯就被否定過去所有努力，桃園是一個包容的社會，大家應該都樂意給機會。

周柏吟解釋說，桃園水晶晶大使只是合作案的代表名稱，目的是希望將桃園與泰國為「朱碧石」創作的主題曲連結，並非正式觀光大使，桃園推廣觀光會針對不同國籍旅客和群眾做各種嘗試調整，關於外界評論，都是日後調整方向的參考依據，會虛心接受。