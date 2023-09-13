龍興國中校長傅美琴替罕病學生安排住院 扶弱精神或師鐸獎

教師節將至，桃園市長張善政今天下午主持今年師鐸獎暨優良教育專業人員表揚大會，包括同德國中校長何信璋等22人獲頒師鐸獎、40年資深老師龍興國中校長傅美琴及各級優良教師，總共409人獲獎表揚，張善政說，贏得師資就贏得教育，贏得教育就贏得孩子與國家的未來，在教師節前夕，他藉由這個表達尊師重道和傳達感恩的日子，由衷感謝所有第一線老師的辛勞與無私奉獻。

今年師鐸獎及各級優良教師表揚大會在市立圖書館平鎮分館舉辦，今年獲選師鐸獎22人、服務屆滿40年資深優良教師12人、高國中小學及幼兒園優良教師344人、杏壇新星獎12人及優良特殊教育人員19人，總共409人，張善政頒贈獎座表揚，並感恩所有教師的奉獻，祝賀教師節快樂。

獲師鐸獎表揚的同德國中校長何信璋，從事教育工作32年，初任大崗國中校長時，接獲民眾反映，學生校服顏色和行道樹顏色太相近，差點發生車禍，他花2年與校內外溝通，將運動服改成亮眼色系，完成射擊靶場建置、開辦大坪頂感恩音樂會迄今，在光明國中校長任內，積極爭取締結國外姐妹校，成立英語、數理資優班，辦學優異，他說，獲獎感謝很多人，是大崗、光明國中學校團隊獲獎，他會秉持初衷，以學生為出發點，持續奉獻教育工作。

東興國中教師鍾元杰多年來致力資訊化教材、開發適性教材、互動型動態幾何教學及遊戲化教學程式，原創課堂上的生存遊戲教學法，將教學工具添加競賽的元素，讓教室裡總是充滿孩子的笑聲，提升學習動機，獲頒師鐸獎肯定。