桃竹竹苗TPASS月票一卡通明開放預購 購月票最高50%回饋

桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣攜手推出的TPASS「桃竹竹苗通勤定期票」將於明天上午11點開放「桃竹竹苗版TPASS一卡通」預購，對此，一卡通表示，今年底前使用一卡通購買桃竹竹苗任一定期票，最高可享iPASS MONEY儲值金50%回饋，10/20前早鳥購買還可抽火球祭門票。

桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣攜手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，提供4種月票方案「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」，民眾可選擇購買「桃竹竹苗版TPASS一卡通」紀念卡或使用既有的一卡通儲值後，9月25日起前往鄰近的臺鐵車站、桃園機捷、新竹縣及苗栗縣鄉鎮市公所等設定月票方案。

想收藏TPASS卡面的民眾，明上午11點起可至四大超商多媒體機及一卡通蝦皮商城（https://shp.ee/9h7d6bg）網路預購「TPASS行政院通勤月票一卡通」。

一卡通提醒，民眾領到「TPASS行政院通勤月票一卡通」，要盡速完成一卡通記名，收到審核通過後，即可到四大超商靠卡領取交通部補貼民眾購卡的 100 元一卡通儲值金，9月25日起即可設定月票，10月2日正式上線搭乘使用。