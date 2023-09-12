竹市通學公車不足惹怨 立委提解方

竹市通學公車不足引發民怨，時代力量立委邱顯智昨開「解決通學公車不足」記者會提出解方，短期內將請交通部提供必要預算支持，盡快增加司機，另開放後門上下車，提升載客效率；市府也說，將爭取補助增設刷卡機，加速乘客上下車，提升營運效率。

邱顯智表示，上周實際搭乘通學使用的藍1區間路線，從竹中站發車，到光武國中站已無法上下車，到光復中學站後才緩解；造成通學公車過度擁擠原因，主要是班次過少，藍1區路線上學只有3班公車，放學時段也差不多，且僅開放前門，同學怕來不及下車，全擠在前半段，減低載客效益。

邱顯智說，短期內會立即請交通部協助市府，提供必要的預算支持，研議如何用最快時間，先找到能增加通學班次的司機，並優先針對通學班次設必要設備，開放後門上下車，緩解擁擠、提升載客效率，長期要請交通部著重提升司機待遇和勞動環境，也要正視新竹與六都差距，提供更多必要資源。 竹市府交通處表示，各縣市公車都面臨司機短缺困境，處長倪茂榮積極拜會客運業者了解經營困境，因司機屆齡退休、身體狀況等因素造成減班，業者除調度主管駕駛，也積極協調退休司機留任或回任，維持公車正常營運；市府也將積極向中央爭取補助增設刷卡機，加速乘客上下車，提升營運效率，並持續檢討合理營運成本、研議調整司機薪資等措施，留住司機，也增加投入公車司機行業的意願。