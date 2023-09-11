竹北市公所自籌1200萬拚路平 近30條道路刨鋪改善竣工

因應新竹縣竹北市快速發展，竹北市將交通問題列為首要建設，自籌約1200萬經費進行隘口里高鐵六路、高鐵九路等約30條道路改善工程，近期已完成道路刨鋪，市長鄭朝方表示，要讓駕駛人通行路平有感。

鄭朝方表示，竹北市轄內有多條道路因路面年久失修老化、路面坑洞不平，以及管線單位挖掘假修復不良等問題，影響用路人通行品質，市公所投入總經費約1200萬進行道路刨鋪改善。

隘口里高鐵六路、高鐵九路等多條道路改善工程，近日已竣工通行，改善道路包含：高鐵六路（高鐵六路與隘口八街路口）、隘口一街（高鐵橋下）、隘口二街（高鐵橋下）、六家五路（高鐵橋下）、六家五路二段（高鐵九路往隘口八街）、隘口三街（高鐵六路至高鐵八路）、高鐵九路（隘口三街至興隆路武館）、隘口二路258巷、隘口老街，以及中正西路、環北路三段、新興路、蓮花路、長園一街、聯興三街、新寮街、華興街、白地街、溝貝街等部分路段。

鄭朝方表示，竹北市交通改革啟動，透過路平計畫讓汽機車或自行車都能有平穩且安全的道路通行，近期也傳來好消息，112年度新竹縣竹北市光明一路及周邊人行步道改善工程總經費6100餘萬，已獲中央核定經費5036餘萬元經費，此為縣政特區橫向重要道路。

而縣政特區的縱向重要道路縣政二路，仍有危險路口潛在待改善的急迫性，未來竹北市公所也會持續向中央爭取相關經費，挹注竹北路平、塞車等交通問題改善，提升城市宜居指數。