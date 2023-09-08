桃園開放騎樓停車僅104條禁停 民代籲因地制宜

桃園市開放騎樓停放機車，不過需保持1.3公尺以上人行空間，而全桃園目前共有104條路段騎樓是禁止停放機車的，但隨人本意識抬頭，也有民代認為規定是好，但是否要考慮該路段的車流人流因地制宜開放，提升行人安全；桃園市交通局回應，因行人安全意識抬頭，後續將會重新討論桃園騎樓停放規定。

交通局停車管理工程科長張聖杰表示，桃園2020年依據道路交通管理處罰條例第90條之3，及道路交通安全規則第112條第1項第15款規定公告，桃園開放騎樓停放機車，以一列為限並需保持至少1.3公尺以上人行空間，停車方向應垂直於道路，車頭或尾也應與建築物切齊。

而日前桃園交通局公告新增中壢榮安十三街雙號側、榮安七街至榮安八街騎樓禁止停放機車。張聖杰說，桃園目前共有104條道路騎樓是禁止停放機車。不過若建物所有權人或使用人無意願開放騎樓停放機車，可向交通局申請禁止騎樓停車。

有不願具名議員認為，騎樓停車方便機車族，且需要留下足夠路寬，不然就可能影響行人。不過騎樓本身就是要讓民眾通行為主，當然還是希望騎樓留給民眾。建議市府能因地制宜，考量當地車流及人流，像大眾運輸周邊就該禁停，而有些老舊社區真的停車空間不足，行人也較少，那當然開放停放不是太大問題。

市議員梁為超表示，騎樓會開放就是因為機車空間不夠，對整體機車停車位增加也要列為重要目標，從騎樓開放比例高地方著手，並顧及里長及當地民眾想法需求增加車格，適當規畫，看停放機車及保留人行空間要如何共存。

有機車族表示，市區真的一位難求，當然希望能停放機車，只要行人有足夠空間能通行，基本上不會是壞事。

張聖杰坦言，桃園的確停車空間不足，當初才會開放騎樓可供停機車，不過現在人本意識抬頭，交通局會重新檢視相關規定，不過若一下全面禁止恐會引發反彈，並出現更多違停亂象。不過相關措施本就該與時俱進，後續會重新檢視相關措施看如何調整。