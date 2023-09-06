駐台北越南經濟文化辦事處拜訪張善政 雙方談合作

桃園市長張善政今天於市府接待駐台北越南經濟文化辦事處代表武進勇，盼促進經貿、教育、文化、觀光及投資等各領域合作。

張善政說，桃園是全台越南僑民最多的城市，包括越南移民工、配偶、留學生及新二代等共有4萬3000多人，他上任後提出「新住民安心居桃園」政策，包括將越語納入學校課程、輔導創業及培養就業能力等，擴大對越僑適應生活服務，讓他們把桃園當成自己第二個家鄉。

張善政指出，桃園是快速發展的城市，目前有許多工程正在進行，越南移民工是桃園建設重要的助力，對於台灣及越南經濟有卓越貢獻；另一方面，在台灣成長的越南新二代同時具備台、越雙重背景，鼓勵他們回到越南工作，成為兩國的經貿及文化溝通橋樑。

武進勇代表感謝桃園市府對於越南僑民生活、就業及教育等各方面的照顧，友善的居住政策讓越南僑民把桃園當成自己的家鄉，據統計，台灣為越南第4大外資來源及第5大貿易夥伴，目前每周有超過100個航班，互訪觀光人數也逐漸恢復疫情前水準，顯見台越雙邊觀光、貿易及生產供應鏈關係相當密切。駐台北越南經濟文化辦事處自1992年設立，將持續扮演台越間溝通的重要角色。

適逢桃園舉辦世界客家博覽會期間，張善政贈武進勇客家酸柑茶禮盒，並歡迎常來桃園玩，也歡迎提出雙邊合作計畫；武進勇回贈代表越南的蓮花刺繡畫作，期待有機會參加桃園蓮花季活動。

張善政介紹世客博「世界客家名人堂」21位客家名人時，說明每一位都在不同國家發揮影響力，越南也有一位客家名人黃亞生，曾經擔任越南共和國軍隊上校以及國會參議員，這些歷史都透過這次世界客家博覽會呈現，也代表客家人和越南其實很有淵源，市府舉辦多元活動，期盼越南文化可以在地生根、發展，讓新住民有家鄉的感覺。