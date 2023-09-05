13招52式讓虛弱長者安全運動 弘大成立健走杖推廣中心

苗栗地區老年人口已近20％，苗栗市弘大醫院今天26周年院慶同時成立「健走杖推廣中心」及「弘大不倒翁學校」，希望藉由社區健走杖運動推展，透過13階段52個動作的練習，循序漸進讓老人「站起來、走得穩」，翻轉目前中老年人口常見的肌少症問題及輪椅文化。

弘大醫院指出，我國人口快速老化，國發會推估2025年65歲以上老年人口將超過總人口數的20%，為使苗栗地區長者具有足夠肌力、降低衰弱風險，今天院慶邀縣長鍾東錦、衛生局長張蕊仙、醫師公會理事長李順安及不倒翁學校創辦人郭健中醫師等，聯袂舉辦健走杖推廣中心、弘大不倒翁學校成立大會。

苗栗地區65歲以上長者約占總人口數19%、80歲以上長者約占5%，其中65歲長者幾乎每10人有一人有肌少症，80歲以上長者幾乎每5人就有一人有肌少症問題，如何幫助長輩打敗肌少症，成為重要課題；日本研究指出，健走杖的推廣可提高長輩20至25%的運動效能。

院方指出，弘大醫院董事長鍾明芳的母親高齡91歲，因脊椎滑脫、行走困難，在學習健走杖運動後，從無法外出到可以外出輕旅遊並改善生活品質，使她重新思索如何「使用健走杖打敗肌少症」並推廣到其他長輩，讓鄉親長輩成為「不倒翁」，進而預防跌倒，提升生活品質。弘大以「成為社區民眾值得信賴的骨科及健康促進醫院」為使命，成立健走杖推廣中心，將透過有系統、有組織的健走杖課程，將「自己的健康靠自己維持」觀念帶入社區，歡迎社區民眾參加弘大不倒翁學校，用健走杖打敗肌少症。

成立大會由郭健中帶領與會來賓及社區長輩多人練習健走杖運動，包括坐椅準備、站起坐下、四點著地、三點著地、重心轉移、深蹲分解等13個階段共52個動作；鄭健中指出，不倒翁學校健走杖運動是專為虛弱長者設計的安全運動計畫，有防止跌倒、保護關節、增強肌力3大好處，並完整訓練重心平衡、按摩伸展及肌力訓練。