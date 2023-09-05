竹縣德盛溪變藍 潤泰爆管挨罰

新竹縣湖口鄉德盛溪昨遭染藍，魚群暴斃，散發濃濃刺鼻味。桃園市環保局接獲新竹縣通報，隨即啟動聯合稽查，在楊梅區與竹縣交界處，循線查獲潤泰公司因管線破裂造成藍色廢水流出廠外造成汙染，依違反水汙法告發，並要求限期清理完畢。

昨天上午湖口鄉民發現盛德溪變成「藍色多瑙河」，懷疑不肖工廠偷排有害廢水，鄉長吳淑君立刻偕同相關人員趕往現場，並通知竹縣、桃園環保局，追查發現溪中有一條可疑暗管；過程中有民眾看見魚群屍體，痛罵業者太沒良心，擔憂「家中喝井水，怎麼辦？」

吳淑君說，德盛溪也曾發生汙染事件，都利用晚上或雨天偷排，但每次獲報到場顏色就變淡，難找到源頭，這次正好湖口沒下雨，廢水未經稀釋，讓整條溪變成藍色，終於找到源頭潤泰公司楊梅二廠與暗管。

不過，潤泰廠方聲稱因爆管才導致廢水流出，未解釋暗管問題；桃園市環保局則說，民眾發現的暗管是本來的排水口，廠方因池槽廢水輸送過程中管線破裂，導致藍色廢水流至放流槽，經排水口流至德盛溪造成汙染。

環保局當場令業者停止排放並依違反水汙法告發，將處3萬元以上300萬元以下罰鍰，另要求調派水車緊急應變、抽除廢水，清理死魚，若限期未清理完畢，將按次處分。