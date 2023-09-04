不滿桃園勞工政策諮詢會閉門舉行 勞團市府前舉牌抗議
桃園市長張善政去年選前承諾成立「勞工政策諮詢會」，加強與勞工對話，首次會議本周五將登場。不過桃園市產業總工會不滿會議僅以閉門方式舉辦，今天上午前往市府抗議，要求應開放基層勞工列席參與。對此，市府勞動局表示，已邀請各勞團代表出席，應可真實反映基層心聲，會議結束後針對勞團提案也會逐案回覆，積極回應民眾訴求。
桃市產總去年邀請當時市長參選人張善政針對勞工政策發表意見，張善政除正面回應外，也提出「勞工5夠力」政見，表示會成立勞工政策諮詢會，由市長或副市長召開以提升「對話力」。
但桃市產總秘書長魏豫綾表示，近期收到市府會議通知，得知本周五將首次舉辦的勞工政策諮詢會僅以閉門方式辦理，導致許多基層勞工無法參與，恐有違張善政先前提出政見的美意。
桃市產總今天也提出5大勞資議題要求市府公開回應，包括「推動教師工會與校長協會針對『教師出勤時間』簽訂團體協約」、「市府旗下公營事業單位納入勞工董事」、「要求消防局盡速落實提高危險加給加成，並調降消防人員在隊人力門檻」、「不應要求新任清潔隊員簽署有違法疑慮的新版勞動契約」、「監督長榮航勤公司辦理公正公平的勞資會議代表普選」。
桃園市教育產業工會理事長吳明玉表示，推動教師加班補休1.5倍，是基於法規未規範教師加班費、補休等機制，且教師長期未有特休假的補償；而由教產工會跟校長協會簽約並非首創，去年高雄市教育局就推動，由高雄市中小學校長協會代表各校與高教產簽訂團體協約，市長張善政如今也應遵守選前支持教師工會團體協約的承諾。
另，桃市產總常務理事陳文賢提到，台北捷運公司自2005年以來，即採納工會推選勞工董事制度，桃市府也應以身作則，要求桃園捷運公司等公營事業單位的董事會納入勞工董事，促進勞資合作。
勞動局回應，周五舉辦的勞工政策諮詢會議已邀集勞團代表、資方團體代表、具學者專家等身分的市政顧問，包括桃市產總理事長朱梅雪和桃園市3大市級總工會理事長均受邀出席，已涵蓋主要勞工團體代表，應可真實反映基層勞工的聲音。
勞動局表示，為利會議有效進行，已先函請與會者提供政策諮詢建議事項，也收到桃市產總今日記者會所列舉的訴求提案，市府將在會議上請相關局處列席針對提案逐案回覆，積極回應民眾的需求，具體落實市府與勞工朋友的對話力。
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