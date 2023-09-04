高虹安小內閣人事異動 副市長蔡麗清將離開

新竹市府今宣布數個局處一級主管人事異動，將於9月11日生效，除了民政處、城市行銷處一級主管異動，副市長蔡麗清、文化局長錢康明等人也將離開市府，市府指出，副市長人選將擇日另行布達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。對此，蔡麗清僅說，她個人的去留不重要，現階段還是以關注颱風動態與市民安全為主。

高虹安曾在去年12中公布市府第一波小內閣人事名單，找來高檢署檢察官蔡麗清出任新竹市副市長，因新竹棒球場先前因工程缺失問題引發關注，蔡也於今年2月擔任市府新竹市立棒球場工程體檢會召集人，如今蔡的離去令外界訝異。市府則說，之後棒球場工程體檢會召集人將改由市長高虹安擔任。

市府指出，另外，城市行銷處長將由原民政處長嚴翊琦接任，嚴於民政處長任內邀請多國政府部門與市府互訪交流，大力提升新竹市國際能見度與城市觀光。高虹安希望借重其長才，強化竹市的城市觀光與行銷推廣。原城市行銷處長林正光將轉任參議，借重其景觀工程專業，持續督導與協助城市行銷處的各項業務推進。

民政處長一職則由市府發言人施淑婷接任，市府說，施擔任發言人時表現亮眼，長期陪同高虹安出席市府各大小活動，且同時身兼民政處業務協調工作，對於民政處主責業務、地方事務熟稔，深受各地方社團及民眾歡迎，高虹安期許其擔任民政處長後能更加提升市府民政系統的溝通協調能力。

城市行銷處副處長則由原市府秘書呂清松接任，市府表示，呂曾任本府產業發展處副處長、城市行銷處副處長及都市發展處副處長，對於市府跨單位業務十分熟悉，且於產發處、城銷處任職期間均與產業界保持良好橫向溝通，有助於後續行銷推廣工作的進行。原城市行銷處副處長陳威任則將調任市府秘書，持續發揮其土木工程專才，協助各局處重大工程進度的推進。