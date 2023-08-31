鐵路遺構指定文資審議 台鐵憂工程

桃園捷運綠線G07車站工程在台鐵桃園車站周邊挖到清代鐵路遺構，市府8月中舉行考古遺址審議會，昨公告結果，決議從列冊追蹤進入指定遺址審議程序。鐵道局和桃園市捷運工程局憂心，恐影響鐵路地下化通車時程達4至5年以上；文資團體則表示，文資保存與工程延宕沒直接關係，將推動鐵道遺構成為市定遺址，早日和車站共存。

捷運綠線G07車站2019年9月開工後，陸續發現4000年前的訊塘埔文化文物、清代鐵道遺構和日治時期鐵路基座等，遺構範圍除了施工中的G07站，導致站體停工長達兩年才復工，還擴及桃園鐵路地下化工程。文資團體擔心桃園舊火車站及鐵道遺構被解列，趕在8月15日審議會前到市府陳情。

「這個遺址的重要性不言可喻。」文資審議委員之一、成功大學考古學研究所副教授兼所長趙金勇表示，清代劉銘傳鐵路是台灣現代化和工業化的最開端，是創造台灣奇蹟的基礎，讓人驚訝的是，桃園車站的鐵道遺構在不斷改建過程中並未遭破壞。

趙金勇指出，後來才知道，每一次的改建都是往上填，鐵道才在最下面被完整保留；審議會時，甚至有審議委員認為這個遺址的重要性已經是國定遺址等級。

15日審議當天7名委員出席，迴避3人，出席者全數同意本案進入指定審查程序，決議鐵道遺址等從列冊進入到指定遺址的審議程序，由於範圍涵蓋G07車站、桃園鐵路地下化工區，約有9筆地號、面積約3.8公頃，文化局將辦理文化資產評估、現場勘查，至於何時開會審議，尚無時間表。

「文資身分若確定，確實會影響地下化工程進度。」鐵道局北部工程處表示，影響時間和範圍還無定論；鐵道局屆時會送計畫書到文資委員會，盼挖掘文資過程中同時施工，但若文資委員會認為需優先處理文資部分，影響程度就會擴大。

捷工局長劉慶豐表示，鐵道遺構占G07車站工區面積不大，就影響工程進度2至3年，鐵路地下化後，桃園車站範圍長近600公尺，寬近40公尺，涵蓋範圍廣，進度可能影響4至5年以上，若遺址還要原地保留，鐵路地下化進度恐近乎停擺。

「搶救清代鐵道遺址小組」成員林岳德、藍博瀚表示，遺址早就發現，政府遲遲不願意規畫，現在卻說延宕工程進行，如此說法並不公道。兩人表示，盼能夠早日成為市定遺址、甚至是國定遺址；未來除推動現地保存，也希望遺址能夠與地下化後的車站共構，達到雙贏效果。