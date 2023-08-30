桃園垃圾車行進中突起火冒煙 環保局初步研判「這東西」釀禍
1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸消防人員獲報後迅速到場灌救，無人受傷受困。桃園市環保局回應，初步推測應是易燃的鋰電池或壓力罐擠壓過程中引起，不過起火原因尚待消防火調科調查。
昨上午9時8分許，1輛行進中的垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸消防人員於10分鐘內抵達現場並迅速撲滅火勢，未造成任何人員受傷，詳細起火原因消防火調科釐清中。
環境清潔稽查大隊林立昌表示，初步研判應該是民眾將易燃的鋰電池或壓力罐投入，導致擠壓過程中產生自然現象著火。
環保局呼籲民眾丟垃圾，勿將危險物品如電池、高壓氣體瓶罐等直接丟入垃圾車，避免因擠壓引發火災風險導致清潔隊員受傷，依據廢棄物清理法規定，未依規定做好垃圾分類者，最重可處6000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言