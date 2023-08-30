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桃園垃圾車行進中突起火冒煙 環保局初步研判「這東西」釀禍

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒。圖／翻攝自桃園市環保局臉書
1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒。圖／翻攝自桃園市環保局臉書

1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸消防人員獲報後迅速到場灌救，無人受傷受困。桃園市環保局回應，初步推測應是易燃的鋰電池或壓力罐擠壓過程中引起，不過起火原因尚待消防火調科調查。

昨上午9時8分許，1輛行進中的垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸消防人員於10分鐘內抵達現場並迅速撲滅火勢，未造成任何人員受傷，詳細起火原因消防火調科釐清中。

環境清潔稽查大隊林立昌表示，初步研判應該是民眾將易燃的鋰電池或壓力罐投入，導致擠壓過程中產生自然現象著火。

環保局呼籲民眾丟垃圾，勿將危險物品如電池、高壓氣體瓶罐等直接丟入垃圾車，避免因擠壓引發火災風險導致清潔隊員受傷，依據廢棄物清理法規定，未依規定做好垃圾分類者，最重可處6000元罰鍰。

1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒。圖／翻攝自桃園市環保局臉書
1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒。圖／翻攝自桃園市環保局臉書

垃圾車 廢棄物 桃園

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