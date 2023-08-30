桃園垃圾車行進中突起火冒煙 環保局初步研判「這東西」釀禍

1輛垃圾車昨日行經桃園中壢青溪路一段，及高鐵站前西路二段的交叉路口石，垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸消防人員獲報後迅速到場灌救，無人受傷受困。桃園市環保局回應，初步推測應是易燃的鋰電池或壓力罐擠壓過程中引起，不過起火原因尚待消防火調科調查。

昨上午9時8分許，1輛行進中的垃圾車車斗及車斗內廢棄物突因不明原因起火燃燒，所幸消防人員於10分鐘內抵達現場並迅速撲滅火勢，未造成任何人員受傷，詳細起火原因消防火調科釐清中。

環境清潔稽查大隊林立昌表示，初步研判應該是民眾將易燃的鋰電池或壓力罐投入，導致擠壓過程中產生自然現象著火。