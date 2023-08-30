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竹市這處停車場假日試辦只供機車停車 每小時收費10元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市民眾活動中心停車場9月2日起於假日期間試辦調整為機車專用停車場，每小時收費10元，當日當次上限30元。圖／竹市府提供
新竹市民眾活動中心停車場9月2日起於假日期間試辦調整為機車專用停車場，每小時收費10元，當日當次上限30元。圖／竹市府提供

新竹市舊城區與東門商圈停車位常供不應求，市府今天指出，將在9月2日起於假日期間試辦「民眾活動中心停車場」調整為機車專用停車場，每小時收費10元，當日當次上限30元，預計可停放機車約150台，方便機車族停車，假日若有小客車停車需求可到晶品城或明志書院等周邊停車場。

交通處長倪茂榮表示，市府5月1日在多處商圈熱點小區域試辦機車計時收費，讓願意付費且有臨停需求的民眾停車，辦理成效良好。考量東門商圈假日機車停車需求殷切，雖有畫設路邊機車停車格，但因停車需求甚高，且停車時間長、周轉率低，導致有需求的民眾找不到停車位，衍生違規暫停或並排停車的狀況。

倪茂榮表示，民眾活動中心停車場今年1月營運至今，市府接獲民眾陳情，因周邊已有晶品城等停車場可紓緩汽車停車需求，希望將民眾活動中心停車場調整為機車停車場，解決周邊機車停車空間不足困境。市府參考過去試辦機車計時收費模式，在9月的假日試辦民眾活動中心停車場改為機車專用停車場，讓有臨停需求的民眾停車。

市長高虹安聽取交通處分析報告，並經會議決議同意試辦。交通處表示，民眾活動中心停車場9月假日（不含23日補班日）調整為機車專用停車場，在9月2日開始實施，每周六、日8時至22時收費，費率為每小時10元，當日當次上限30元，市府也將派人員協助引導民眾依序停放車輛。

交通處提醒，9月假日試辦期間僅開放機車停放，非假日期間仍維持汽車停放，市府將藉由試辦蒐集民眾使用意見，也分析停車使用情形，於試辦1個月後評估民眾活動中心停車場使用方式。

新竹市民眾活動中心停車場9月2日起於假日期間試辦調整為機車專用停車場，每小時收費10元，當日當次上限30元。圖／竹市府提供
新竹市民眾活動中心停車場9月2日起於假日期間試辦調整為機車專用停車場，每小時收費10元，當日當次上限30元。圖／竹市府提供

停車場 高虹安 新竹 機車族

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