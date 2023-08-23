桃鐵地下化南出土爭議敲定 鄭文燦：南延1.2k過台66線

行政院副院長鄭文燦今天上午視察桃園鐵路地下化平鎮車站工程，針對該地下化平鎮南端引道出土案地方爭議，鄭文燦提及目前地下化整體工程進度27%，平鎮臨時站預定2026年完工啟用，他當場敲定宣布，桃園鐵路地下化平鎮段工程南延1.2公里、過台66線出土，讓綠園道連結到66快速道路，成為台一線平行道路。

桃園鐵路地下化工程全長17.8公里，原有桃園、內壢、中壢站更新外，增設鳳鳴、中路、桃醫、中原、平鎮5個通勤車站，動工至今，整體工程進度27%，9個配套標案均發包動工，加上今天決定平鎮新光路平交道不封閉，工程完工後沿線將消除8個陸橋、11個地下道及21個平交道，鄭文燦說，這是桃園的百年建設，可以縫合都市及打通前後站。

鄭文燦由桃園市議員陪同視察桃園鐵路地下化工程，針對地下化平鎮段南端出土南移1.2公里，地方藍綠議員及當地民眾均支持，但在鄭文燦說明時，現場一度遭國民黨市議員舒翠玲嗆聲，舒主張平鎮出土南移1.2公里，將來工程所有預算全數中央負擔。

鄭文燦聽取交通部鐵道局簡報，感謝工程人員辛苦，他表示，桃園鐵路地下化工程是他當市長的主張，該案是從過去高架化直接轉型，路線沒有改變，也增設5個通勤車站，起點在新北市鳳鳴，終點在平鎮站，全案總經費1048億元，桃園負擔降為25%，同時動工興建平鎮臨時站，必須前後移軌三次，才能完成地下平鎮通勤車站，臨時車站預定2026年完工，讓平鎮鄉親早日就近使用。

鄭文燦表示，桃園鐵路地下化平鎮南延至66後出土，把過去高架化直接轉為地下化，路線並未變動，如果只到新光路永久封閉平交道，不利整個地方交通，他擔任副院長後召開多次會議，考慮原出土段造成新光路平交道永久封閉、及鐵路路廊活化的綠園道無法接到台66，最後確定全案南延1.2公里、過台66才出土，讓綠園道可以一路從桃園到台66線，涉及都計變更、土地取得和地上物除仍需要溝通，經費亦將修正增加100億元預算，平鎮段完工時間將從2029年4月延長到2031年6月，他請鐵道局一定要把這個方案做好。

行政院副院長鄭文燦（前排右二）視察桃園鐵路地下化平鎮車站，敲定平鎮段南延1.2公里、過台66線出土，讓綠園道連結到66快速道路，成為台一線平行道路。記者曾增勳／攝影

行政院副院長鄭文燦視察桃園鐵路地下化平鎮站工程，市議員舒翠玲一度嗆聲。記者曾增勳／攝影