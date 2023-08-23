北橫國家風景區 中央現勘「樂觀其成」

桃園市政府爭設北橫國家風景特定區計畫今年被打回票，市長張善政、副市長蘇俊賓請行政院副院長鄭文燦協助，中央重啟北橫計畫評估，市府觀旅局昨表示，交通部觀光局日前辦理現勘，各單位樂觀其成，後續針對範圍細節及協助召開部落會議等，將逐步推動。

桃市府推動全國第14個的北橫國家風景特定區計畫，涵蓋桃園、新北、宜蘭4.6萬多公頃，包括北橫台7線129.7公里沿途高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀，保留完整的原始巨木群，是國內重要山區遊憩廊帶，還擁有泰雅族人數最多的豐富原住民文化，以及兩蔣陵寢文化園區及東眼山、角板山、小烏來及拉拉山自然景觀。

不過，北橫國家風景特定區自前市長鄭文燦至現任市長張善政，推動過程一波三折；桃市府率先提出北橫重點景區遊憩廊帶計畫爭取中央補助經費，進行大溪、復興景點軟硬體設施再造或整建，優先串聯北橫各景點的旅遊珍珠線，擴大觀光效益，今年初中央以不再設置國家風景特定區擱置計畫。

但在張善政和蘇俊賓爭取、鄭文燦協助下，市府觀旅局表示，市府5月完成修正北橫評鑑報告送交行政院審查，觀光局本月間與原民會、農業部、退輔會、經濟部及3縣市府完成現勘。

觀旅局長周柏吟說，北橫有珍貴自然景觀、農特產及原住民文化，非常有條件爭設國家風景特定區，各單位也表達樂觀其成，但範圍及權責等細節尚待取得共識，目前爭取石門風景區是否畫入等細節還要討論，市府將與原住民議員及部落、復興區公所徵詢和協助召開部落會議研議，逐步推動。