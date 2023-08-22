桃園力爭北橫國家風景區波折 2任市長發力中央重啟評估

桃園市政府爭設北橫國家風景特定區計畫，經前後任市長鄭文燦、張善政，今年初該計畫被中央打退堂鼓，但在張善政、副市長蘇俊賓分別向中央提出及請行政院副院長鄭文燦協助，中央重啟北橫計畫評估，市府觀旅局長周柏吟今天上午表示，交通部觀光局日前辦理畫設北橫國家風景區現勘，各單位樂觀其成，後續針對範圍細節及協助召開部落會議逐步推動。

桃園市府推動全國第14個的北橫國家風景特定區計畫，是桃園提出第1個申請設立，範圍涵蓋桃園、新北、宜蘭三縣市4.6萬多公頃，沿北橫台七線從桃園大溪、經復興區進入宜蘭縣，全長129.7公里，沿線高山、縱谷、溪流、瀑布獨特景觀，保留完整的原始巨木群、是國內重要山區遊憩廊帶，擁有泰雅族部落人數最多的豐富原住民文化，有知名兩蔣陵寢文化園區及東眼山、角板山、小烏來及拉拉山自然景觀，周柏吟說，該特定區有珍貴自然景觀、農特產及原住民文化，非常有條件爭設國家風景特定區。

北橫國家風景特定區自鄭文燦至張善政兩任市長一波三折，桃園市府率先提出北橫重點景區遊憩廊帶計畫爭取中央補助經費，進行大溪、復興景點軟硬體設施再造或整建，優先串聯北橫各景點的旅遊珍珠線，擴大觀光效益，今年初中央以不再設置國家風景特定區擱置北橫計畫，在張善政、蘇俊賓爭取、鄭文燦協助下，觀旅局表示，市府5月完成修正北橫評鑑報告送交行政院審查，觀光局本月間與原民會、農業部、退輔會、經濟部及三縣市府單位至北橫畫設北橫國家級風景特定區範圍現勘完成。