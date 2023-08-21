寶貝潛能學員至名店學做糕餅 合推中秋禮盒送獨老
桃園市寶貝潛能發展中心8月不但安排學員到傳統名店郭祿食品體驗一日糕餅店店長，合作推出中秋公益禮盒；另外與華山基金會攜手舉辦「身心障礙者關懷獨居長者中秋送禮活動」，基金會站長李紹恩協助身障青年贈送郭祿禮盒給獨居長者還安排表演，寫下美好的回憶。
「身心障礙青年一日糕餅店店長體驗活動」由郭祿食品店長戴惠霞細心為身障青年介紹店裡的工作，並透過實際操作，讓身障青年發揮平時在寶貝潛能發展中心所學，在店內實際參與商品上架、月餅包裝，並學習與客人應對，達到社會參與。
寶貝潛能發展中心主任曾筱歡表示，這次與郭祿食品合作推出3款中秋公益禮盒，販售所得扣除成本將做為身心障礙者的學習經費，希望大家響應公益禮盒歡度中秋佳節，傳送心、延續愛，支持身心障礙者持續學習。
曾筱歡說，寶貝潛能發展中心在桃園服務身心障礙者已18年，提供身心障礙者社區日間作業設施，包含代工訓練、餐飲服務、休閒文康與多元化課程等，這次受到郭祿食品的邀請，透過糕餅店店長體驗，讓身障青年展現平時練習的成果。
參與這次體驗活動的身障青年「威威」表示，很開心這次可以到糕餅店當店長，他覺得很有趣也很有成就感，希望有機會能到糕餅店工作每一盒中秋禮盒都是對身心障礙者的支持與鼓勵，歡迎大家用行動支持，中心訂購專線（03）3329319轉1152。
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