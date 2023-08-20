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卓蘭這座農場2年領生態薪水6萬5 石虎也來了更成招牌

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮吧哈崎農場經營友善農地，農場監測拍到石虎蹤跡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮吧哈崎農場經營友善農地，農場監測拍到石虎蹤跡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣卓蘭鎮吧哈崎農場經營友善農地，2年領了生態薪水6萬多元，不僅生產的芭樂讓消費者放心，口耳相傳更成招牌，亮點分享雞舍、農場拍到石虎等野生動物生態之美。

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，農業部林業及自然保育署2019年起補助縣府辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以保育石虎為對象給付生態薪水，吧哈崎農場於2021年起加入友善農地經營行列，政府2年補助6萬5450元。

縣府指出，吧哈崎農場內雞舍1年多前發現石虎侵襲，後來誘捕入籠，取名「哈哥」裝上發報器野放，農場領通報獎勵金3000元，拍到石虎1萬元，並補助改善雞舍，防治野生動物侵襲，此外，農場面積0.6464公頃，申請友善農地，中央、縣府2年發給3萬2450元，且連兩年監測到石虎，各發1萬元。

吧哈崎農場主人范錦堂津津樂道分享，他說，農場經營30多年，種植芭樂、咖啡及梅子等作物，農地不噴除草劑、不放獸夾、毒鼠藥，友善農地就是比較累些，必須費功夫除草，但讓消費者吃得比較安心，也別具滋味。

范錦堂表示，農場監測不僅石虎來了，山羌、白鼻心、食蟹獴、黑冠麻鷺（陸鷹）等野生動物都入鏡，許多上門採果的顧客大開眼界，大讚農場好生態，口耳相傳成了招牌，友善農地打造農場亮點。

縣府指出，今年編列846萬元生態薪水，補助配合保育的友善生產者、社區居民，包括巡護監測28隊、友善農地給付100公頃，及自主通報給付，希望官民共同努力保護增加友善石虎棲地。

苗栗縣卓蘭鎮吧哈崎農場經營友善農地，農場主人范錦堂認為比較累些但值得，打造出亮點招牌。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣卓蘭鎮吧哈崎農場經營友善農地，農場主人范錦堂認為比較累些但值得，打造出亮點招牌。圖／苗栗縣政府提供

石虎 農地 薪水

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