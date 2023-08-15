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桃園大溪明後天停水4小時 影響程度一次看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
台灣自來水公司第二區管理處為提供無自來水地區供水，辦理大溪區復興里復興路二段31巷18弄等管線埋設工程，預計明後天上午9時至下午1時止施工停水。本報資料照片
台灣自來水公司第二區管理處為提供無自來水地區供水，辦理大溪區復興里復興路二段31巷18弄等管線埋設工程，預計明後天上午9時至下午1時止施工停水。本報資料照片

台灣自來水公司第二區管理處為提供無自來水地區供水，辦理大溪區復興里復興路二段31巷18弄等管線埋設工程，預計明後天上午9時至下午1時止施工停水，請民眾預先儲水備用。

桃園大溪區復興路二段至新峰加壓站前約12戶住戶，明天上午9時至下午1時止，共計4小時將停水；而大溪區環湖路二段全段約66戶住戶，後天上午9時至下午1時止共計4小時將停水。

桃園市經發局提醒，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局說，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 桃園

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