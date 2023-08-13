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桃園首度出現登革熱本土病例 個案疑返台南時感染

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局今天宣布桃園出現今年首例本土登革熱個案，衛生局今天與環保局、桃園區公所及里長動員50人，對個案居住地半徑50公尺內約200戶孳生源清除噴藥及擴大100公尺社區環境孳清、消毒。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局今天宣布桃園出現今年首例本土登革熱個案，衛生局今天與環保局、桃園區公所及里長動員50人，對個案居住地半徑50公尺內約200戶孳生源清除噴藥及擴大100公尺社區環境孳清、消毒。圖／桃園市衛生局提供

桃園衛生局今天宣布桃園出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案平時住在桃園，疑似7月底至8月初返回故鄉台南時感染；市長張善政已指示市府立即啟動跨局處應變工作小組，今天先對個案住家噴藥、清除孳生源，明天張善政也會主持召開登革熱防治跨局處會議。呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消。

衛生局表示，昨晚接獲台南市衛生局轉介1例本土登革熱高風險病例，該個案為45歲本國籍男性，於7月29至31日有台南市活動史，8月11日再次返回台南至診所作NS1快篩呈現陽性，已採集血清檢體，送疾病管制署研判中。

衛生局進一步表示，該個案家住台南，因公司指派北上工作，住在桃園宿舍；該男7月29日至7月31日返回台南，8月1日至8月10日住在桃園區宿舍，8月11日再度返回台南家中，8月5日至8月12日出現發燒、肌肉痠痛症狀，陸續至診所就醫，於8月12日就醫時登革熱NS1抗原快篩陽性

衛生局接獲通報後即進行疫調，今日與環保局、桃園區公所及里長動員50人，對個案居住地半徑50公尺內約200戶孳生源清除噴藥及擴大100公尺社區環境孳清、消毒、衛教，同時進對桃園同住者6人及附近住戶健康監測，目前均無症狀。

衛生局表示，截至昨日，桃園市累計確診登革熱境外移入病例11例，呼籲民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請盡速就醫或至桃園市登革熱NS1抗原快速檢驗試劑合約院所篩檢，並主動告知旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等，衛生局也將加強對未主動清除孳生源者開罰，最重可處1萬5000元罰鍰。

衛生局 桃園 登革熱 快篩陽性 張善政

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