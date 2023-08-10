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靈鷲山水陸空大法會慈悲行願 16至23日桃園巨蛋啟建

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
常存法師說明靈鷲山海陸空法會的源起還意義，也期勉「人有善願，天必從之；人有善念，天必佑之」。記者鄭國樑／攝影
常存法師說明靈鷲山海陸空法會的源起還意義，也期勉「人有善願，天必從之；人有善念，天必佑之」。記者鄭國樑／攝影

靈鷲山佛教教團當家常存法師桃園市副市長蘇俊賓、民政局長劉思遠今天中午宣布靈鷲山第30屆水陸空大法會16至23日在桃園巨蛋啟建。除了普皆施食，也期許各界透過守戒、懺悔、誦經持咒，凝聚眾人善念善願，令受苦眾生與所有參與法會者生命大和解，為世界注入正能量。

靈鷲山表示，民間農曆7月有普度習俗，祭祀祖先也祭拜好兄弟，水陸法會是佛教最盛大的超度法會，靈鷲山水陸空大法會，每年至少有10萬人次參與法會，從海外來台參與法會的信眾，更是年年俱增，為桃園地區宗教文化盛事之一。

靈鷲山開山40周年，水陸空大法會也邁向第30年，今年法會主題「慈悲行願～共願、共善、共融」，持續「千年水陸、萬世慈悲」的願力，以「大普施」為核心，秉持悲願、嚴謹、平等的精神在桃園巨蛋啟建。

水陸法會的功德利益包括護國息災、祈福報恩、供養諸佛、冥陽兩利、超薦祖先、普度眾生、解冤解業、懺悔罪障、長養慈悲、增長福慧等。蘇俊賓感恩靈鷲山將最美、最善的力量留在桃園，在社會公益不遺餘力，成為地方重要的資產、民眾心靈的後盾；他也提及跟靈鷲山緣分很深，高一時就曾參加靈鷲山在桃園巨蛋的第一場水陸法會；妻子跟靈鷲山開山住持心道法師同是緬甸人，想家時就上靈鷲山無生道場，市府團隊也將秉持無生之聲的服務態度，服務市民。

「人有善願，天必從之；人有善念，天必佑之」，常存法師致詞時表示，靈鷲山水陸法會走過30年，未來的無數30年，仍以打造一個慈悲行願的共善平台，是靈鷲山不變的使命願景，期許從個人懺悔布施中，達到生命的完善，從內外壇佛事中，體現四聖六凡的和善，從公益行善中，結下無數的善緣，也從發願利他過程中，圓滿生命和平的大善行。

社會局副局長陳茹文、立委萬美玲服務處秘書佀廣洋、桃園信用合作社理事主席蘇家明、樺龍建設公司總經理林建龍、台灣水泥公司總經理簡寶鋐等人都出席水陸空法會記者會，闡述「普濟十方眾，施樂拔諸苦，齋戒入經藏，滌心大懺悔」的真諦。

桃園副市長蘇俊賓說自己和靈鷲山有很深的淵源。記者鄭國樑／攝影
桃園副市長蘇俊賓說自己和靈鷲山有很深的淵源。記者鄭國樑／攝影
靈鷲山水陸空大法會期許凝聚眾人善念善願，令受苦眾生與所有參與法會者生命大和解，為世界注入正能量。記者鄭國樑／攝影
靈鷲山水陸空大法會期許凝聚眾人善念善願，令受苦眾生與所有參與法會者生命大和解，為世界注入正能量。記者鄭國樑／攝影

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