桃園高齡換居社宅 首例入住滿意

桃園市為高齡者提供更舒適、安全的居住環境，今年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，讓長者可從無電梯和缺乏無障礙設施的住所換居至社宅。市長張善政昨到桃園區中路四號社宅拜訪首例成功換居的楊伯伯，並要求市府團隊強化社宅品質和安全，鼓勵住戶多使用和多互動。

楊伯伯選擇3房型社宅，很滿意全新的裝潢又有完善的公共設施，唯一不習慣的是還不認識鄰居，常窩在家。

住宅處表示，日後會規畫交誼活動和加強社區學習課程，鼓勵住戶走出家門多互動；目前還有8件高齡友善換居社宅申請案需媒合，搬新家人生地不熟，確實是長者不想輕易搬家換居的首要考量。

張善政與住宅處表示，今年68歲的楊伯伯是桃園市第一件成功換居到社宅的長者，原本獨自住龜山區的老舊公寓，子女擔心他生活起居不便，主動接洽社宅包租代管業者，獲指派專人處理、安排實地看屋，最終選租中路特區四號社宅，8月入住。

楊伯伯原有的房子也經物業顧問公司整修，以每月1萬元出租；社宅租金1萬3300元，中路四號社宅還有中庭空間、全新的健身房等公益設施。

住宅處表示，桃市府106年度起開辦社宅包租代管計畫迄今，共計媒合7538戶，計畫執行績效為全台之冠，第4期計畫今年7月3日開辦，配合高齡友善換居社會住宅專案，讓長者可折抵減輕租社宅租金，增加換居意願，相關申請資格及方式，可洽住發處及桃園市社宅服務中心。