桃園高齡換居社宅首入住！市長拜訪 長者還不習慣這狀況

桃園市為高齡者提供更舒適、安全的居住環境，今年6月1日起開辦「高齡友善換居社會住宅專案」，讓長者可從無電梯、缺乏無障礙設施的住所，換居至本市興辦的社會住宅。市長張善政今天下午前往桃園區中路四號社會住宅，拜訪首件成功換居的高齡者楊伯伯，泡茶聊天，兩人也一起參觀社區健身房等公共設施；張善政要求市府團隊除了強化社宅品質、安全，也要鼓勵住戶多使用和多互動。

楊伯伯選擇3房型社宅，很滿意全新的裝潢又有完善的公共設施，不過唯一不習慣的是剛搬來鄰居都不認識，經常窩在家要找事打發時間，不像以前住龜左鄰右舍熟透透聊成一片；住宅處表示日後會規畫交誼活動和加強社區學習課程，鼓勵住戶走出家門多互動。住宅處表示目前還有8件高齡友善換居社宅申請案需要媒合，搬新家人生地不熟確實是長者不想輕易搬家換居的首要考量，大多都是子女和父母親通效果最好。

張善政與住宅處表示，今年68歲的楊伯伯是桃園市第一件成功換居到社會住宅的長者，原本獨自住龜山區的老舊公寓，子女擔心他生活起居不便，主動接洽社會住宅包租代管業者。物業管理顧問公司指派專人處理，並安排楊伯伯和家人實地看屋，最終選租中路特區四號社宅，8月入住。楊伯伯原有的房子經過物業顧問公司整修後，每個月1萬元出租，社會住宅租金1萬3300元，中路四號社宅還有中庭空間、全新的健身房等公益設施。

張善政關心楊伯伯換居之後的居住狀況，今天下午至中路四號社會住宅登門拜訪，並期許專案能推廣照顧更多高齡者。

住宅處表示，桃園市政府自106年度起開辦社會住宅包租代管計畫迄今，至112年8月初共計媒合件數7538戶，計畫執行績效為全臺之冠，第4期計畫於今年7月3日開辦，配合公告「高齡友善換居社會住宅專案」，讓高齡長者可換居到社會住宅，原本自己的房子出租後的收入，可以折抵減輕租社宅的租金，藉此增加長者換居的意願。

住宅處說明，申請人參加「高齡友善換居社會住宅專案」，原本居住的住宅需加入社會住宅包租代管計畫出租，並換居到興辦的社會住宅，申請條件須滿65歲，於桃園市僅持有1戶自有住宅；申請人及家庭成員需於桃園市、雙北、基隆及新竹縣市無持有其他自有住宅，平均每人每月收入應不超過桃園市最低生活費標準3.5倍（今年為5萬5920元），不動產總價值應低於中低收入戶家庭財產的財產一定金額（排除於桃園市持有的1戶自有住宅，今年為580萬元整）。