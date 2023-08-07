爭取銅鑼科到通霄聯外道路 公路總局支持可行性規畫

科技大廠台積電7月底宣布要在苗栗縣銅鑼科園區投資900億元設置先進封裝廠，將可創造1500個職缺，立委陳超明服務處指出，最近接獲通霄鎮城北里長詹春旺陳情信，表達爭取通霄通往銅鑼科學園區的濱海區域聯外交通路網，改善通勤人口往來交通問題。

除了最近的台積電投資銅鑼科學園區，力積電先前也宣布未來3年會在銅鑼科加碼投資600億元，累積對苗栗投資達3380億元，提供超過3600個工作機會；陳超明表示，各家大廠對於銅鑼科的投資，勢必讓帶動當地、周遭鄉鎮發展，因此，健全的交通路網十分關鍵。

城北里長詹春旺說，通霄從城南與城北里交界，沿著土城溪道路雖可直達銅鑼科區，但在末端的山區一帶路段蜿蜒崎嶇，坡度大且路面狹小也不利會車；建議可依循著台電高壓電塔往銅鑼科方向，串聯國3或銜接台1線，一路筆直的沿著梅南、城北丘陵地陵線，新闢高架道路直抵科園區。

陳超明上周五邀集公路總局副局長林聰利與當地民意代表進行深度座談時，陳超明認為這條道路將是能讓通霄邁向繁榮發展的重要交通動脈，各家晶圓廠對銅鑼科的投資就是最好的證明，當場提出爭取補助辦理可行性規畫經費需求。林聰利也十分認同這樣的觀點，表示支持可行性規畫的進行。