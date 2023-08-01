水公司胡南澤退休 新董座李嘉榮：將強化供水韌性

台灣自來水公司上午董事長交接，原任董事長胡南澤因年屆68歲退休，新任董事長由原總經理李嘉榮內升，總經理由原副總經理李丁來接任。

因為氣候變遷以及科技業用水極具挑戰，李嘉榮今天說，強化供水韌性是未來重要工作，也會是工作中最大的挑戰，一定會與台水全體肩負起這項使命。

李嘉榮是中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，在台水公司服務38年，歷任組長、副處長、處長、總工程師、副總經理、總經理等職務，熟悉自來水事業工程及經營管理業務，歷練完整，任內積極管控「桃園-新竹備援管線工程計畫」（桃竹幹管）進度，提前完成通水。2020年百年大旱時，有效緩解新竹旱象，避免影響全球科技產業鏈，並且在區域水源事故發生時，也都在各地現場指揮，降低對民生社會及產業的衝擊。