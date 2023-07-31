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公路總局專案補貼3300萬 新竹客運有望繼續運行

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
立法委員林思銘向公路總局爭取補助3千3百萬元，新竹客運有望恢復運行。圖／林思銘辦公室提供
立法委員林思銘向公路總局爭取補助3千3百萬元，新竹客運有望恢復運行。圖／林思銘辦公室提供

新竹客運去年3月向公路總局申請54條路線屆期不續營，其中41條路線行經新竹縣轄內，影響鄉親權益甚鉅，立法委員林思銘多次向公路總局爭取補助，公路總局也確定專案補助金額，從原本每公里補貼42.981元，提高到每公里52.174元，粗估1年補助3千3百萬元，專案將於8月10日送至交通部審議，順利通過將有助於維持新竹客運運行。

林思銘指出，自從去年傳出新竹客運可能停駛的消息，他就積極與交通部溝通，今年初總質詢時，他曾提醒交通部長王國材，地方客運業者經營相當困難，長期以來都靠業外收入苦撐，疫情成為壓垮業者的最後一根稻草，但新竹客運每年服務新竹縣、市與桃園市民600多萬人次，中央不能忽視地方民眾行的需求。

林思銘同時指出，依據「發展大眾運輸條例」，交通部對於公路客運路線營運虧損應進行補貼，但是長久以來，都獨厚民進黨執政縣市。以高雄市和屏東縣為例，高雄市為直轄市，擁有充沛的財政資源，享有補助卻是新竹縣的3.5倍，而屏東縣，以人口比例來算，平均每人享有的補助也是新竹縣將近2倍，非常不公平。

林思銘不斷呼籲中央正視新竹客運停駛問題，並在今年2月9日、7月24日兩度邀集交通部公路總局與新竹縣政府研商對策，終於在7月25日專案小組會議達成共識，將新竹客運補助金額提高到每公里補貼52.174元，粗估1年補助3千3百萬元。林思銘也感謝交通部的支持，希望新竹客運透過補助恢復不續營的41條路線。

林思銘指出，依據「發展大眾運輸條例」，交通部對於公路客運路線營運虧損應進行補貼。圖／林思銘辦公室提供
林思銘指出，依據「發展大眾運輸條例」，交通部對於公路客運路線營運虧損應進行補貼。圖／林思銘辦公室提供

新竹 交通部長 林思銘

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