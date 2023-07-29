搭過都喊讚！桃718公車試辦延長至10月5日 但乘客不如預期

桃園「718建安宮-長庚醫院」路線，將原本701B路線發車點延駛至平鎮建安宮，今年4月試辦後，民眾讚不絕口，不過搭乘人數每天平均僅10多人，將再延長至10月5日，盼增加更多人搭乘；桃園市交通局坦言，若仍成效不佳，加上缺司機仍恐收掉。

718路線將原本701B路線發車點延駛至平鎮建安宮，沿路增加建安宮、下東社、平東加油站、冠興新村、龍岡醫院、社子、東安國中、東安國小、平東路、平等路口、忠貞國小、龍南路、配銷中心等15站點。

「只要搭過的民眾都讚不絕口」市議員舒翠玲表示，「718建安宮-長庚醫院」路線，將原本701B路線發車點延駛15站，今年4月6日試辦成效不錯，讓平鎮、龍岡地區長者到長庚無需轉車，相當方便。

舒翠玲說，不過平時每班車搭乘人數也僅約10多人，客運公司已營運導向，確實無法經營，但也希望有些路線能以服務大眾為主，非以績效為主要考量，現再將路線延長3個月的試辦期，希望能讓更多民眾能搭乘。

交通局運輸規畫科表示，今年6月統計，平均每班載客量僅10.52人，將會持續試辦至10月5日，若持續運量低且沒有檢討空間，最後可能還是會將路線收起來。主要考量司機人力問題，如果司機人力充足要跑虧錢的路線問題不大，但現在人力不夠，還是要以搭乘人數較多的為優先。