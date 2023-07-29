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開學沒午餐吃？竹市府：如期上菜

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安（左一）曾到學校了解營養午餐供應情形。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安（左一）曾到學校了解營養午餐供應情形。圖／竹市府提供

新竹市近期多所學校營養午餐發包流標，網傳流標將導致孩子沒午餐吃，引起市府高度重視，昨特別聲明澄清各校午餐歷年皆採「最有利標」，且今年標案進度與往年大致相同，所有採購均能如期上菜，一定讓學生食得安心、家長放心。

新竹市政府表示，依據政府採購法招標程序，第1次開標須有3家廠商投標，若首次開標未達規定家數，第二次後則無家數限制；此外，學校團體膳食供應屬「特殊性專業服務」，在廠商須有一定的規模及承攬經驗等條件下，歷年來均於第2、3次開標後才會順利完成招標，但從未有延誤開學用餐的情形。

教育處也說，近年來因應通貨通膨及物價上漲，導致新學期學生午餐單價調漲後，多數學校已達巨額採購門檻，等標期相對增加。不過，112學年度辦理午餐採購的20所學校，截至27日已有4所決標，會持續積極督導各校辦理進度，呼籲部分網友切勿捕風捉影。

時代力量議員蔡惠婷說，市府112學年度調增營養午餐費用，國小與國中每餐分別增至50、55元，市議會也已通過追加2100萬元預算。樂見市府願意替營養午餐加價，目前距離開學還有1個多月，希望市府盡快邀標，並留意作業時限，讓孩子在新學年能吃到更好的午餐。

營養午餐 新竹 時代力量

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