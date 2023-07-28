世客博開幕晚會 8月11日開幕日起連3天登場

世界客家博覽會將從8月11日開跑。桃園市長張善政今天說，「天光日个客家三部曲」開幕晚會將從開幕日起連續3天晚上在桃園陽光劇場演出，以「山、河、海」為主題，免費索票進場。

世界客家博覽會將在8月11日至10月15日舉辦，桃園市政府今天舉辦「世界客家博覽會開幕晚會發布記者會」，張善政出席時表示，開幕晚會分別以「山、河、海」為主題，分別代表「父親、母親與世界」，屆時將由知名音樂人、戲劇演員、演奏樂團等不同類型卡司演出。

張善政指出，世界客家博覽會希望從客家族群在過去環境變遷中，從中萃取出客家文化的精髓，讓大家都能夠欣賞到最珍貴的客家文化；客家是非常值得驕傲的傳統和文化，無論是否為客家族群，大家都是一家人。

客家委員會主委楊長鎮則說，感謝前後任桃園市府團隊的用心籌備，尤其中間歷經疫情挑戰，對所有工作團隊來說，是非常大的考驗。

桃園市政府表示，「天光日个客家三部曲」開幕晚會將從8月11日到8月13日於桃園陽光劇場舉行，晚會免費索票進場，有超過40組表演，晚會節目呼應世客博主題「Travel to tomorrow天光日个客家」，以「旅遊」概念串連節目，以「山个飛行」、「河个相佮」、「海个無驚」3大主題演出。

市府說，首日的「山个飛行」從客家族群開墾出發，踏上探索根源與未知的旅程；第2天「河个相佮」以河壩柔韌的河流如同母親灌溉大地，孕育出多元的客家文化；最後1天「海个無驚」透過海的廣闊且具生命力，代表客家接納多元創新與冒險。