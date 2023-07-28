苗栗加入新加坡全球碳交易平台 成為全台縣市首例

苗栗縣政府昨天通過新加坡全球碳交易平台（CIX）的審核，成為編號第1098號會員，苗栗縣也成為全台第一個加入CIX的縣市政府，向淨零碳排家園邁進一步。

縣府指出，因應國際間逐步在各項產業設定碳排的上限額度，碳權交易日益普及，台灣也將在8月7日成立「台灣碳權交易所」，可見碳權交易儼然成趨勢，將邁入碳經濟新時代；縣府配合國家2050淨零碳排政策，透過大自然交易平台公司專業協助，7月27日順利通過新加坡全球碳交易平台審核成為會員。

苗栗縣工商發展處表示，新加坡碳權交易所2021年成立，目前已成為全亞洲最具影響力的碳權交易所，台灣知名企業如中油、奇美及華邦電等，自去年4月起相繼成為CIX會員，碳交易平台更於今年6月7日開張首日就達成1萬2000公噸的碳信用交易。縣府加入平台的效益，除可建立正確的碳資產國際觀、提升永續與碳資產視野，也可直接與國際碳權媒合對接，拓展碳權交易渠道。此外，透過發展碳權與技術結合機會，可協助苗栗在地企業瞭解自身技術與碳權的結合，藉此提升永續績效及企業形象。

縣府指出，縣長鍾東錦上任後持續打造永續綠家園，除帶領鄉親一同「全栗節電」，關懷弱勢家戶，結合聯大能源診斷中心投入用電健檢服務，協助家電汰舊換新補助，並透過18鄉鎮趣味闖關走透透，將節能知識生活化等；後續也規畫協助轄內未登記工廠進行碳盤查，展現縣府對於永續發展與減碳目標的決心。