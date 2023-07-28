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新團隊將重新規畫 新竹晶品城 明年1月底後暫閉館
新竹市火車站前的「晶品城」購物商場因易主、片面換約，前天遭多名攤商指控只能營運到明年初，蒙受損失。經營晶品城的晶品開發實業昨天說明，一直以來積極與廠商溝通協調，並未罔顧廠商利益，目前已與多數廠商達成共識，並表示將重新設定樓層定位等，明年1月底後將暫時閉館。
晶品城停車場為新竹市政府BOT案，其附屬商場為3800坪大的晶品城購物廣場。市府交通處說明，晶品開發目前皆依照與2013年與市府簽訂的合約內容，持續履約中，合約為期37年。
針對前天有多名攤商在市議員劉康彥陪同下開記者會，指控業者無預警易主，並要求攤商重簽契約並只能營運至明年1月31日等爭議。晶品開發實業昨天終於回應，表示並未罔顧廠商利益，溝通管道也持續開放，未來以市府、晶品城、廠商三贏方向努力，不負大眾期望。
至於晶品城未來將如何發展？晶品開發實業高姓副總表示，晶品城已營運多年，部分設施尚未修繕，加上招商引客狀態不理想，新的經營團隊剛接手一個月，正在積極市調、聽取業界意見。
高姓副總也提及，商場內許多進駐品牌合約剛好在今年下半年陸續到期，1樓的星巴克合約到今年底，其他部分櫃位則有跨年度租約，都在溝通協調中。明年1月底後會暫時閉館、重新樓層定位。
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