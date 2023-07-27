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竹市前瞻軌道建設可行性卡關 2、3期補助執行率皆為0

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹大車站計畫列入前瞻重大建設，但目前前瞻補助經費執行率為0。圖／報系資料照
新竹大車站計畫列入前瞻重大建設，但目前前瞻補助經費執行率為0。圖／報系資料照

中央前瞻軌道建設進展與經費分擔受到矚目，民眾黨黨主席柯文哲發文指預算暴增，前瞻變「錢沾」，並說整個軌道建設計畫38項子計畫，執行率僅5.3%。新竹市政府陸續獲前瞻特別預算補助，除了已經結束的第1期執行率達87.17％，第2、3期前瞻軌道建設共獲8490萬元補助，但經費執行率都為0。

依據新竹市政府總決算報告內容指出，新竹市政府前瞻第2期特別預算（執行期間自2019至2020年）獲得軌道建設補助7020萬元，占當期前瞻補助2.29%，但從2019年迄今補助款1塊錢都未執行。

市府說明，主要是因為新竹環線輕軌計畫可行性研究案情複雜，須與相關單位多次協調，研究結果尚未獲核定，影響第2期補助綜合規劃作業預算執行進度，市府已依交通部2022年12月審議意見研修可行性評估報告。

至於同樣獲得前瞻補助的新竹大車站計畫可行性評估成果核定時間較預期延後，後續綜合規委託技術服務案招標多次流標，同樣影響預算執行進度。

而在新竹市政府前瞻第3期特別預算（2021至2022年）軌道建設獲補助1470萬元，占當期前瞻補助0.98%，截至目前執行率同樣為0。

市府回應，此前瞻補助同樣是因為新竹大車站計畫因延後、流標等情形影響執行進度，市府正依交通部今年2月審議意見研修綜合規畫報告，近期將再依議會建議辦理專家學者座談會，也就是公聽會以廣納民意。

新竹 軌道建設 交通部

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