桃園免費午餐滿意度高 但有改善空間

桃園市政府推動公私立國中小學免費營養午餐政策半年，市府昨天公布滿意度調查，指政策整體品質滿意度達91.1%，但也發現少數學校供餐有改善空間，為提升品質，教育局下學期將全額補助餐費由45元增至48元，市府也持續組成食安聯合稽查小組，嚴格把關食安。

桃園率先六都推出中小學免費營養午餐，政策上路1學期，教育局長劉仲成昨在市政會議報告，6月底挑選30校進行營養午餐滿意度抽樣調查，結果顯示，師生對營養午餐整體品質滿意度達91.1%，98.8%的學生希望繼續推動免費營養午餐，學生對供應量與口味滿意度達92.5%及89.7%。

針對不滿意原因，教育局分析，餐點口味因人而異，除主觀差異，學童也易挑食，常反映想多吃肉，但菜單由營養師針對成長需求設計，追求營養均衡，肉類分量有限制；另部分有機蔬菜偶爾出現菜蟲，會加強清洗。

議員李宗豪指出，有家長反映，孩子在餐桶裡發現蜘蛛網和頭髮，質疑衛生問題；議員楊家俍說，也有家長對營養午餐的食安打問號，除擔心「免費的最貴」，還不太滿意菜色。

教育局回應，應為極少數個案，出現類似狀況，學校的午餐供應委員會一定會檢討、改善，「委員會和家長平常要求真的很嚴，很多廠商壓力很大」，學校每日食材由營養師及午餐秘書負責把關，一律採用國產章Q認證食材，全部製程有SOP管控，教育局、農業局、衛生局也組成食安聯合稽查小組，今年已抽核2家食材廠商都符合規定。

議員黃敬平則認為，免費政策或多或少排擠其他教育支出，建議補助中低收入家庭即可，把錢花在刀口上，也能舒緩財政壓力。

教育局說，政策上學期耗資約8億301萬元，讓19萬名學生受惠，下學期預算較上學期增加8491萬，預計整年所需經費約16億9093萬，不會影響其他政策；透過提高補助，也能提升菜色，讓營養師和廚師設計更多學童愛吃的餐點。