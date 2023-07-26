關西鎮將改造鳴鳳公園 規畫主題遊戲場變首座特色公園

新竹縣關西鎮公所活化原有鳴鳳公園，盼打造成鎮內首座特色公園，預計投入約7150萬經費，規畫特色主題遊戲場、漫步及戲耍廊道以及寵物園地等。關西鎮長陳光彩表示，第1、2期改善經費由鎮公所自籌1千萬，第3期改善工程計畫正送縣府審核中，若計畫通過，關西鎮將迎來首座特色公園。

陳光彩表示，鳴鳳公園佔地廣，但園內僅有步道及一座伯公廟，樹林茂盛，雜木林立，因缺乏實用設施，民眾使用意願低，因此第1期改善計畫將新建籃球場、兒童遊憩區與體健設施，增加民眾使用意願，第1期計畫已開工，預計今年12月完成。

第2期計畫將進行園內環境改善，包含植栽整理、步道維修以及整地及整體環境整理，最重要的第3期將朝「特色公園」方向規劃，將打造特色主題遊戲場、綜合廣場、漫步及戲耍廊道、寵物園地等，鎮公所已將計畫送至縣府，盼能獲得經費挹注，鄉親都很期待關西能有首座特色公園。

關西邱姓居民說，過去關西鎮的媽媽們就曾反應，鎮內沒有一座共融公園，都要去鄰近的竹北、龍潭，家裡有小孩也不知哪裡可以玩。北斗親子公園只有一座碗公溜滑梯，規模極小；關西鎮農會旁的公園也是極為迷你，根本不適合幼童玩耍。眼看竹北、芎林、湖口的公園一座座蓋好，關西鎮建案也開始發展，但竟然沒有可供全年齡遊憩的公園，難道關西人只配喝汙水、吸惡臭空氣嗎？

新竹縣產發處在7月中旬時，已對外說明相關特色公園規劃。產發處表示，縣府目前打造22座特色公園，除兒五、兒十一、兒25等3座因配合興建地下停車場等工程，其餘19座已全數完成，備受鄉親關心的湖口鄉公五公園，經規劃將改造成為新竹縣首座軍事主題特色公園，打造裝甲車遊具，目前也預計在8月發包，並可望在明年5月完成。

產發處表示，縣府打造「一鄉一特色公園」的規畫持續推動中，今年6月5日函文各鄉鎮市公所，提報新建特色公園的經費需求，截至6月15日止共收到竹東鎮、峨眉鄉、新埔鎮、尖石鄉、寶山鄉、關西鎮等6鄉鎮公所，提出興建需求，其餘鄉鎮回函表示無需求。