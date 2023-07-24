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新竹大車站計畫續推嗎？ 綠：若取消之前努力將付之一炬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設。圖／報系資料照
新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設。圖／報系資料照

新竹市前市長林智堅任內力推「大車站計畫」列入前瞻重大建設，預估工程經費134億元，隨市府改朝換代，大車站是否繼續推動或撤銷，令人關注；民進黨新竹市議會黨團總召陳建名指出，現任市長高虹安上任後對前朝市府的重大建設明顯擺爛，其中，輕軌與大車站計畫互為連動，捨棄大車站計畫，未來輕軌若要連接新竹車站該如何完成？

高虹安表示，針對新竹大車站計畫，市府需要自籌部分大概接近29億元，勢必增加市府財政負擔。地方議員也陸續針對工程經費龐大、大平台只有串聯前後站人行動線而無解決前後站車行縫合，以及增加車站商業機能而未能有效串聯東門商圈，甚至加速東門商圈衰退等提出質疑。她認為，施工所需時間約需十年，影響市民層面擴大、工期跟交通黑暗期也會相對拉長，市府要審慎評估。「未來如評估不再推動新竹大車站計畫，仍將爭取該經費改為大新竹地區大眾捷運計畫使用，持續改善竹市交通瓶頸。」

陳建名指出，高虹安選舉期間說要解決新竹交通，濫開支票喊出金山街自行車道、輕軌改成自駕公車的「智軌」，如今選後知道政策毫無可行性因此絕口不提、也沒有推動進度，不僅如此，更無視重大建設對於首長是接力接棒，如今輕軌和大車站都要喊停，過去努力的進度與爭取到的經費都將付之一炬，把個人政治權謀凌駕城市發展，是新竹市的悲哀。

陳建名強調，在高虹安就任後就喊出要加速重劃與都更，可想而知，未來如關埔二期、頭前溪一帶以及高峰自辦市地重劃，在都更後引進大量人口，竹市人口與交通的問題會更加嚴重。

陳建名指出，過去市府著眼於竹科產業的興盛及未來口人潛勢，向中央爭取新竹輕軌與大車站計畫，去年整體路網評估計畫已獲交通部同意備查，而大車站計畫也進行到綜合評估階段。在既有路廊不變的狀況下，因應未來的人口激增，應以高架輕軌創造新路廊為主，市府也早已做好輕軌個站點以及路廊的評估，且大車站計畫也將由公部門的主導配合前後站的都市計畫更新。

陳建名說，高虹安上任後就和後站南區的民代許修睿議長同台，發了新聞稿說是反對大車站。新竹人都知道過去遠雄參與的後站都更皆有涉弊的消息，如今好不容易可以擺脫自辦都更，走向以公眾利益為主的公辦，卻又看見以公辦都更為主力的大車站計畫可能喊停，不禁讓人懷疑其中牽涉到的利益。

新竹 輕軌 高虹安

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