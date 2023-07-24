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有待轉區沒標誌 竹北機車族困惑

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
竹北市縣政十三路、光明三路口沒有兩段式左轉標誌牌，雖有待轉區，但不強制機車兩段式左轉。圖／陳凱榮提供
竹北市縣政十三路、光明三路口沒有兩段式左轉標誌牌，雖有待轉區，但不強制機車兩段式左轉。圖／陳凱榮提供

新竹縣議員陳凱榮接獲民眾陳情，指竹北市兩路口「兩段式左轉」標示不清，造成機車族無所適從，擔心挨罰。縣府交通旅遊處表示，若未有標誌牌，不強制民眾待轉；警方也說，標誌牌和待轉區標線須同時存在，反之，不會開罰未兩段式左轉的機車騎士。

陳凱榮指出，縣政六路、光明九路口有兩段式左轉標誌牌，路面卻未畫設待轉區，想左轉的機車無處待轉；縣政十三路、光明三路口沒有兩段式左轉標誌牌，路面卻畫設待轉區，民眾也看不懂，因害怕受罰，只好一律待轉。

交旅處表示，依照設置規則、道安規則相關規定，有兩段式左轉牌面，「應」畫設待轉區，無兩段式左轉牌面但有待轉區，不強制兩段式左轉。因此縣政十三路、光明三路口不強制兩段式左轉，機車直接左轉或至待轉區兩段式左轉皆可。

至於縣政六路、光明九路口，初步檢視不合規定。縣政六路方向單向2車道，內側無禁行機車，因路型關係，交旅處初步評估不利於設置待轉區，將找道路權管單位竹北市公所研議拆除兩段式左轉標誌牌，並允許機車直接左轉。竹北市公所表示，會配合辦理。

縣警局交通隊則說，警方取締違規或接獲民眾檢舉時，會檢視路口是否有兩段式左轉標誌牌和待轉區標線，兩者須同時存在才會開罰；原則上有兩段式待轉標誌牌就要待轉，但地上沒有待轉區時，為避免舉發爭議，警方不會取締，民眾遭檢舉也不會開罰。

標誌 北市 新竹

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