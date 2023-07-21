最低288元！桃竹竹苗通勤月票方案今獲中央核定

北中南三大生活圈公共運輸通勤月票7月上路，桃竹竹苗4縣市也提出最低只要288元的「桃竹竹苗生活圈通勤月票」，歷經2度審查終在今天獲交通部公路總局通過。是長高虹安說，市府將立即啟動設備修改、票證設定及銷售通路規畫等前置作業，拚10月上路。

依據4縣市規畫，4種月票方案價格分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1200元」，可搭乘桃園機場捷運、台鐵及公車。通勤族可依據自己的通勤需求選擇合適的方案，由於方案票價便宜，能節省不少通勤支出。

在新竹市工作的陳小姐說，自己每天從竹北騎YouBike，再轉搭火車到新竹車站，然後騎YouBike到公司，每月交通費1440元，以後買「竹竹288」月票，省下1152元。

桃竹竹苗生活圈通勤月票計畫由新竹市政府主導，竹市府說明，交通部公路總局6月21日召開「桃竹竹苗生活圈通勤月票」首次審查會議，委員提出4縣市清分費用分攤方式、後續年度經費編列情形、上線時程與台鐵配合等意見，市府在會後積極修正計畫書提送交通部，今天第2次審查會議，委員們皆認為計畫內容完整，經審查一致通過。

市府交通處長倪茂榮說，審查委員們今天提醒地方未來加強月票宣傳及擬定相關配套措施，推動桃竹竹苗區域公共運輸人次的成長。市府下周將立即邀請運輸業者、票證公司召開會議籌備月票前置作業，也會設計懶人包讓民眾了解月票使用的相關規定。

市府交通處進一步說明，市府將與票證公司盡速研議桃竹竹苗活圈通勤月票「TPASS卡」購買方式，包括實體預購地點、取貨時間等資訊，目前已有實體卡（學生卡、普通卡、聯名卡等）民眾，可先於超商完成加值後，至人工售票櫃台或自動加值機設定購買通勤月票。

新竹市政府也指出，桃竹竹苗生活圈通勤月票上路後，不僅可望減輕市民交通負擔，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，進而改善交通，同時填補基北北桃及中彰投苗月票未連貫的部分，讓往返桃竹竹苗的通勤、學生族群節省荷包，也預期提升公共運輸服務旅次。