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張善政看平鎮泳池像魚池 桃市府：老舊閒置泳池改建缺錢

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮游泳池的泳池、球場硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫。圖／平鎮區公所提供
平鎮游泳池的泳池、球場硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫。圖／平鎮區公所提供

桃園市中壢 、平鎮區交界的平鎮游泳池已30多年，硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫，市長張善政在基層座談會看到簡報照片，不禁直言「平鎮游泳池現況像魚池」，要求市府整體規畫，市府體育局長許彥輝今天下午表示，前市府規畫該泳池打掉興建國民運動中心，至今欠缺經費，該局正在籌措經費和尋求興建新的國民運動中心。

平鎮游泳池該游泳池位於平鎮區高雙里，靠近中壢、平鎮交界，包括50公尺露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2座網球場、1座籃球場，面積近1公頃，自1990年完工啟用迄今，長久使用、欠缺管理，建物老化及氯離子超標，過濾系統堵塞、池底防水層脫落及球場地坪龜裂，平鎮區公所爭取經費改善場館環境，卻因改善幅度有限，今年初委外契約到期，市府2度上網招標乏人問津，閒置至今。

平鎮地方人士及里長一再爭取市政府編列經費，將該泳池改建國民運動中心，前市長鄭文燦同意規畫打掉該泳池重建國民運動中心計畫，這次平鎮區基層座談會，北興里長莊訓城再提案原址重建國民運動中心，市議員王珮毓說，當地缺乏運動場館，該泳池閒置可惜，居民希望蓋國民運動中心但牽涉經費及工期，她要求市府先辦會勘確認現狀及編列預算活化；市議員陳韋曄亦希望盡快活化興建運動中心場館多元利用。

市議員劉仁照說，該露天泳池現況設施老舊、損壞和髒亂使用率低，當地中壢、平鎮、楊梅交界、緊鄰交流道，附近自辦重畫區帶動人口成長，運動場館確有需求，前市府評估重建經費達5億元，地方期盼市府趕快重建新的國民運中心，提供市民運動需要。

許彥輝表示，該局辦理平鎮區游泳池、籃球場及網（羽）球場三合一興建工程規畫設計作業，預計原址興建複合游泳池、綜合球場及多功能活動室運動設施，去年規畫蓋運動中心，卻欠缺經費，目前積極籌措經費規畫興建優質的運動場館。

平鎮游泳池的泳池、球場硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫。圖／平鎮區公所提供
平鎮游泳池的泳池、球場硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫。圖／平鎮區公所提供
平鎮游泳池的泳池、球場硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫。圖／平鎮區公所提供
平鎮游泳池的泳池、球場硬體設施老舊破損、閒置，地方提案打掉重建國民運動中心計畫。圖／平鎮區公所提供

張善政 體育 鄭文燦 桃園

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