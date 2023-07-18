桃園捷運綠線施工 挖出4000年前文物及「清代鐵道遺構」

桃園市政府捷運工程局今晚表示，捷運綠線G07車站（台鐵桃園站共構）為原桃園車站所在位置，捷運施工時出土「訊塘埔」文化遺物及近代鐵道遺構，考量颱風季將至，不適合長期置於工地，依文化資產保存法獲得主管機關文化局同意，遺構今天移出暫置大園汙水處理廠暫置，未來再移回融入地面景觀及車站建築設計。

捷工局指出，G07車站工程範圍早於105年即因桃園火車站舊站第二月台南側軌道可能存有日治時期車站遺構，文化局決議列冊追蹤，桃園舊站體拆除及開挖都在在專業考古機構監看下進行，109年工程開挖前試掘，陸續發見4000年前的「訊塘埔」文化文物、清代鐵道遺構、日治時期磚砌便所、日治時期鐵道桃園驛遺構等文化遺留。

G07車站捷運工程配合文化資產保存法相關規定考古試掘、發掘、翻模及提取，停止所有影響文化資產保存的施工行為，極力為市民爭取出土遺構完整風貌，所有試掘發掘範圍及數量、翻模提取之量體大小等皆仔細進行，盡力保存現場的出土遺構。

自109年歷經2年多的考古調查及發掘，期間桃園捷運綠線G07車站工程配合文資法規定停工，在確認G07車站工程範圍內發現的出土遺構皆已完整發掘後，111年6月29日桃園市考古遺址審議會通過捷運局所提報的文化資產保存活化計畫，文化局始同意在專業考古機構施工監看的前提下復工，如發見疑似遺址或具古物價值者，仍須依法保存，至此G07車站克服重重困難，於111年8月復工後，G07車站完成第一層土方開挖，深度已達10公尺，期間並無新發現遺構，往後開挖發現遺留遺址可能性已不大，捷運局已可依法加緊趕工。