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蘆竹鎘汙染區變身共融公園 地方盼其餘農地也起死回生

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市蘆竹區中福地區農地曾遭鎘汙染，經長期整治後仍無法耕種，市府選定部分土地分階段建置公園遊戲場和活動中心，今天動工。記者朱冠諭／攝影
桃園市蘆竹區中福地區農地曾遭鎘汙染，經長期整治後仍無法耕種，市府選定部分土地分階段建置公園遊戲場和活動中心，今天動工。記者朱冠諭／攝影

桃園市蘆竹區中福地區農地曾遭鎘汙染，經長期整治後解除列管，仍無法耕種，市府經規畫，選定部分土地分階段建置公園遊戲場和活動中心，今天動工。市長張善政表示，市府成功將汙染土地「起死回生」，公園遊戲場預計今年底完工，後續再建置市民活動中心。至於其他土地活化方式，都發局表示已辦理「城市藍圖規畫案」，評估未來發展。

中福地區1977年爆發鎘汙染事件，當時市府針對30公頃左右汙染農地，畫定休耕地區整治，雖完成改善後全面解除列管，但因農地荒廢多年，幾乎無法耕作。市府經盤點，發現蘆竹區新莊里附近缺乏公園和活動中心，2021年將「蘆竹區新庄子段1957地號」土地配合都市計畫變更為公園用地，並規畫設置鄰里型公園及市民活動中心。

張善政參加開工典禮表示，「蘆竹區新庄子段1957地號」土地經多年整治改善後，2021年5月完成都市計畫變更，同年10月土壤汙染解列，市府決議斥資2000萬元建置公園遊戲場，今天動工，工期180天，預計12月完工後將先行開放使用，後續由公所接手執行第2期工程，斥資3400萬元建置市民活動中心，工期約360天，預計明年開工。

議員張桂綿表示，大竹地區位於南崁特區、藝文特區、中路司法特區、青埔特區與航空城的中心點，地理優勢極佳，不過目前公共設施仍不足，市府應盤整無法農用的土地，增闢學校、道路、大型公園甚至作為市府行政園區用地，改善當地生活品質。

都發局表示，土地活化方式很多，除區段徵收，也可以產業創新條例報編工業區，市府6月已發包城市藍圖規畫案，針對全市規畫提出短、中、長期計畫，蘆竹鎘汙染土地也是討論內容，重新盤點後，市府會再以藍圖規畫案結論，進行全市空間發展分配。

桃園市蘆竹區中福地區農地曾遭鎘汙染，經長期整治後仍無法耕種，市府選定部分土地分階段建置公園遊戲場和活動中心，今天動工。圖／桃園市工務局提供
桃園市蘆竹區中福地區農地曾遭鎘汙染，經長期整治後仍無法耕種，市府選定部分土地分階段建置公園遊戲場和活動中心，今天動工。圖／桃園市工務局提供

農地 都市計畫 張善政

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