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桃園這裡劃公園44年沒動靜 市府改推重劃被質疑又要拖

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府新推龍壽重劃區，規畫長青體育園區。圖／桃園市政府都市發展局提供
桃園市政府新推龍壽重劃區，規畫長青體育園區。圖／桃園市政府都市發展局提供

桃園市都市發展局今天中午指出，內政部都委會日前審議通過縱貫桃園內壢間都市計畫設專通案，計畫分為4處重劃單元，地政局目前已辦理國強、龍壽、中平3處跨區公辦市地重劃座談會，除了國強，龍壽、中平兩處重劃區都獲得過半的地主同意。 

不過前市議員黃景熙強調，按過去政府重劃作業速度慢很會拖，如果非用重劃不可，應該在兩年完成，否則又是一個看似遙遙無期的工程，不但影響地方發展和環境景觀，民眾和地主的期待勢必被二次傷害。

黃景熙說，市府指的龍壽重劃區在改制朱立倫任桃園縣長時，縣府為了在區內爭取新設小學龍安國小，紓解鄰近中山國小新生人數快速增加的壓力，除了想辦法湊足用地面積，並畫大餅表示要在這裡蓋體育場和公園等公共設施，減輕取得小學用地方上不同意見的音量。但是後來體育場計畫一直沒動靜，還被監察院糾正10多年不動，應該解編。

黃景熙指出，他還是議員的時候在議會質詢後來的市長鄭文燦，鄭允諾會透過解編或重劃方式處理，也就是現在內政部都委會、桃園市政府的做法。

都發局表示，龍壽市地重劃區範圍主要包含龍安國小後方5.78公頃體育場用地，該用地自95年劃設至今，多年來未取得，經市府重新檢討已無使用需求，因此搭配其他零星的公設地，採跨區公辦重劃開發。

都發局指出，龍壽重劃範圍面積約11.77公頃，規畫6.99公頃住宅區供土地所有權人配回，並透過重劃取得開闢4.77公頃公設。其中1.17公頃公園將由市府體育局規畫為長青體育園區，提供適合高齡者使用的運動場所。 

中平市地重劃區範圍主要為泰昌三、二街及宏昌七、十二街圍塑的「公二公園」，該公園面積1.95公頃，自68年劃設後都未完全取得及開闢，多年來透過容積移轉已取得部分土地。這次配合其他公設解編，以公辦跨區重劃方式取得完整公園，並於重劃工程進行前，與土地所有權人協議先行綠美化，活化閒置空間。 

都發局都市計畫科說明，龍壽、中平兩處重劃區正由地政局研擬重劃計畫書，後續重劃計畫書經內政部審核通過後，都市計畫即可發布實施並進行重劃工程，未來重劃完成後可提升該區域環境品質及公共設施服務水準。 至於國強重劃區因為同意的地主未過半，還需要再協調溝通。

重劃區 體育 桃園 朱立倫 鄭文燦 都市計畫

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