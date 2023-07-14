平鎮南勢行政園區 10月再招標

桃園市政府在平鎮規畫南勢行政園區，計畫核定3年，工程4度因疫情及物價上漲流標，建照也都過期，地方民代憂行政、社福設施跟不上人口膨脹速度，呼籲市府盡快解決問題；桃園市新建工程處回應，該計畫今年已增加1.4億元預算，總預算達8.1億餘元，預計10月會再招標，建照過期問題也刻正處理中。

桃園市升格後，平鎮人口成長到接近23萬人，公部門服務需求擴大，平鎮地政事務所、戶政事務所、地方稅務局辦公空間逐漸不足，加上平鎮地政事務所的辦公室是向外承租，目前房東有意收回轉租或出售，因此有新的行政園區及辦公空間需求。

市議員王珮毓表示，平鎮民眾的需求迫在眉睫，希望市長張善政盡速追加預算並重新上網招標，讓地方民眾盡早享有舒適環境。

新工處表示，南勢行政園區計畫早在2020年12月就核定，總預算為5億9960萬元，不過受原物料上漲和新冠肺炎疫情影響，數次追加預算仍4度流標，今年2月提專案報告後，獲追加1.4億元，追加後總預算約8億1830萬元，如果招標順利，最快明年初動工、2026年完工。