聽新聞
test
0:00 / 0:00

平鎮南勢行政園區 10月再招標

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導

桃園市政府在平鎮規畫南勢行政園區，計畫核定3年，工程4度因疫情及物價上漲流標，建照也都過期，地方民代憂行政、社福設施跟不上人口膨脹速度，呼籲市府盡快解決問題；桃園市新建工程處回應，該計畫今年已增加1.4億元預算，總預算達8.1億餘元，預計10月會再招標，建照過期問題也刻正處理中。

桃園市升格後，平鎮人口成長到接近23萬人，公部門服務需求擴大，平鎮地政事務所、戶政事務所、地方稅務局辦公空間逐漸不足，加上平鎮地政事務所的辦公室是向外承租，目前房東有意收回轉租或出售，因此有新的行政園區及辦公空間需求。

市議員王珮毓表示，平鎮民眾的需求迫在眉睫，希望市長張善政盡速追加預算並重新上網招標，讓地方民眾盡早享有舒適環境。

新工處表示，南勢行政園區計畫早在2020年12月就核定，總預算為5億9960萬元，不過受原物料上漲和新冠肺炎疫情影響，數次追加預算仍4度流標，今年2月提專案報告後，獲追加1.4億元，追加後總預算約8億1830萬元，如果招標順利，最快明年初動工、2026年完工。

桃園 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

屏東勝利星村紅上大學考題 周春米驚喜：考題接地氣

人口激增憂硬體、經費跟不上 桃行政園區預計10月上網招標

Elsa粉絲尖叫！ 全球首座「冰雪奇緣主題園區」11月香港迪士尼開幕 經典場景搶先看

夢幻！嘉義大埔美第二座希臘城堡「蓋婭莊園」今試營運

相關新聞

新竹棒球場挖土檢測 挖到手套異物

美國大聯盟場務專家Chad Olsen昨到新竹棒球場進行場地檢測與改善評估，了解開挖8處土壤情形，並測試排水等，報告預計...

桃捷闢機廠風沙滿天飛 住家火大

桃園捷運工程局在大園區菓林里滲眉埤開闢捷運綠線維修機廠，連日大熱天風沙滿天飛，引來周邊住家不滿，抱怨工地管理不善，紛紛向...

鳳山溪汙染滿月 竹縣府突擊上游工廠

新竹縣鳳山溪水汙染事件至今滿月，雖然縣政府第一時間撤照及封存造成汙染的艾斯巴達公司，不過地方對更上游的峻源公司也存有疑慮...

平鎮南勢行政園區 10月再招標

桃園市政府在平鎮規畫南勢行政園區，計畫核定3年，工程4度因疫情及物價上漲流標，建照也都過期，地方民代憂行政、社福設施跟不...

新竹都城隍 暗暗坐鎮通霄30年

苗栗縣通霄鎮火車站南側有間不起眼的神壇「通霄新竹都城隍」，因店名看板霓虹不再閃爍、只剩鏽蝕鋼架，很多人都不知道，廟址早年...

竹縣府整修 龍貓隧道重開

新竹縣有龍貓隧道之稱的「新豐紅樹林生態保護區」因颱風毀損嚴重，縣府投入近2千萬元修繕，昨開放通行。值得一提的是，此次工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦