以為能安心…新竹氣爆社區住戶差點被採光罩砸中 驚險畫面曝

新竹縣竹北市社區帝王至尊上月發生氣爆，新竹瓦斯公司全力進駐檢修，但新竹縣議員邱靖雅和歐陽霆卻指出，昨天A棟的洪姓住戶和太太下午3點10分準備出門上班，竟差點遭上方掉落的採光罩砸傷。新竹瓦斯公司總經理邱世昌也表示，已嚴正要求廠商注意施工安全，今起職安人員加強每日現場巡查。

邱靖雅批評，中庭遮光罩尚未完成修繕，目前仍持續有玻璃掉落，昨天A棟的洪姓住戶和太太下午3點10分準備出門上班，竟差點遭上方掉落的採光罩砸傷，也因該社區為近30年的老舊社區，氣爆後產生磁磚鬆動問題，住戶要求瓦斯公司應做「安全通道」，但卻遭以「後續無採光罩工程」為由不願意設置。

歐陽霆也貼出住戶差點遭採光罩砸到的驚險畫面，歐陽霆質疑，現在氣爆受災戶相信縣府的話，說已修繕完畢可以安心回家，為何走在社區中庭還差點被採光罩砸到？

邱世昌說明，有關中庭採光罩施工時，有人員不慎讓PC板滑落一事，為此新竹瓦斯公司已嚴正要求廠商注意施工安全，今天起職安人員加強每日現場巡查，亦加派人力駐點大樓，以協助用戶事宜及工程監督等事宜。

邱世昌說，由於外圍已無工程，中庭採光罩因先前要架設鷹架施工先行破壞，昨天已完成復原，社區只剩B棟一戶泥作施工及B棟需要清潔，因此不需要安全通道。