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以為能安心…新竹氣爆社區住戶差點被採光罩砸中 驚險畫面曝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
議員歐陽霆貼出住戶差點遭採光罩砸到的驚險畫面。圖／歐陽霆提供
議員歐陽霆貼出住戶差點遭採光罩砸到的驚險畫面。圖／歐陽霆提供

新竹縣竹北市社區帝王至尊上月發生氣爆，新竹瓦斯公司全力進駐檢修，但新竹縣議員邱靖雅和歐陽霆卻指出，昨天A棟的洪姓住戶和太太下午3點10分準備出門上班，竟差點遭上方掉落的採光罩砸傷。新竹瓦斯公司總經理邱世昌也表示，已嚴正要求廠商注意施工安全，今起職安人員加強每日現場巡查。

邱靖雅批評，中庭遮光罩尚未完成修繕，目前仍持續有玻璃掉落，昨天A棟的洪姓住戶和太太下午3點10分準備出門上班，竟差點遭上方掉落的採光罩砸傷，也因該社區為近30年的老舊社區，氣爆後產生磁磚鬆動問題，住戶要求瓦斯公司應做「安全通道」，但卻遭以「後續無採光罩工程」為由不願意設置。

歐陽霆也貼出住戶差點遭採光罩砸到的驚險畫面，歐陽霆質疑，現在氣爆受災戶相信縣府的話，說已修繕完畢可以安心回家，為何走在社區中庭還差點被採光罩砸到？

邱世昌說明，有關中庭採光罩施工時，有人員不慎讓PC板滑落一事，為此新竹瓦斯公司已嚴正要求廠商注意施工安全，今天起職安人員加強每日現場巡查，亦加派人力駐點大樓，以協助用戶事宜及工程監督等事宜。

邱世昌說，由於外圍已無工程，中庭採光罩因先前要架設鷹架施工先行破壞，昨天已完成復原，社區只剩B棟一戶泥作施工及B棟需要清潔，因此不需要安全通道。

邱世昌強調，大樓檢修部分已全面完成，社區水、電已經完成檢測，會提供社區試壓合格保固1年；瓦斯管線部分，微電腦瓦斯表也已全數更換完成，目前A棟住戶的室內銜接熱水器和瓦斯爐的軟管，已經完成通氣測試及操作示範，水、電、瓦斯也逐一請住戶簽名確認。

議員邱靖雅指出，因該社區為近30年的老舊社區，氣爆後產生磁磚鬆動問題，住戶要求瓦斯公司應做「安全通道」。圖／邱靖雅提供
議員邱靖雅指出，因該社區為近30年的老舊社區，氣爆後產生磁磚鬆動問題，住戶要求瓦斯公司應做「安全通道」。圖／邱靖雅提供

新竹 氣爆 邱靖雅

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