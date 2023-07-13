新竹棒球場成政治修羅場？MLB場務專家今開挖 議員質疑市府5月作秀

美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen今早實地場勘新竹市立棒球場，動用怪手開挖八處，釐清球場土壤高度、級配、排水性，但綠營議員質疑，市府5月底開挖取樣的7包土壤到最後由悍創運動行銷公司保管至今，證明當時「不專業開挖」只是作秀；藍營議員則轟，民進黨應反省林智堅前市府時期為何沒妥善監督棒球場，呼籲少一點政治操作，多一點關心棒球場改善。

市府說明，今年四月中華棒協及棒球場體檢會專家委員於場勘及會議中具體建議，市府可尋求美國大聯盟場務專家協助，於是市府於五月中旬聯繫美國大聯盟WBC總裁，經其引薦場務專家BrightView公司提供諮詢，並於五月底啟動土壤試掘採樣工作，循去年12月14日前市府時期完全相同模式，由悍創取樣及後續送檢，當時並無勞務對價關係，純粹為美方BV公司無償協助。

市府表示，後來市府為能得到美方專業技術評估、檢視設計書圖、由專家抵台到場執行土壤採樣及排水檢測，並出具正式改善建議報告，市府遂辦理「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」招標，於6月12日上網公告，投標資格絕無綁標情事，採購流程一切合規合法、公正公開。

市議會民進黨團指出，悍創運動行銷公司今坦承，市府5月底開挖取樣的7包土壤由其保管，將連同這次開挖的土壤送美方檢驗，證明市府5月底的開挖只是作秀，7月才得標的悍創公司為何5月份就能取得土壤樣本，執行標案內容明顯違反「採購法」程序。