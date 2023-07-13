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新竹棒球場開挖遭議員質疑看默劇 市府：尊重美方專業

聯合報／ 記者張裕珍王駿杰／新竹即時報導
新竹市立棒球場工程改善持續受到各界關注，美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen昨抵台，今早實地場勘棒球場，並動用怪手開挖。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場工程改善持續受到各界關注，美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen昨抵台，今早實地場勘棒球場，並動用怪手開挖。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場工程改善持續受到各界關注，美國大聯盟MLB場務專家Chad Olsen昨抵台，今早實地場勘棒球場，但時代力量議員林彥甫指出，大聯盟場務專家到棒球場現勘，市府邀議員到場勘查卻是來看默劇，將議員關在三樓貴賓席，只看得到開挖動作，完全聽不到相關人員說明的聲音。

林彥甫說，今天議員們都被關在三樓貴賓席，只看得到開挖動作，反映要求使用麥克風也無果，他質疑，若高虹安希望棒球場改善能府會合作，就不應用這種方式對待議員，邀請議員來就要好好說明，讓議員清楚了解相關開挖過程，而不是單純來幫市府背書。

市府回應，今與美方專家溝通協調後，已邀請媒體及議員現場實地拍攝及查看，藉此了解排水斷面及土層材質的挖掘及取樣作業，市府尊重美方專業，且必須在不妨礙內部作業為原則的前提下進行相關流程，盼議員理解，相關畫面及受訪皆公開提供拍攝，勘查後會由市府新聞稿對外說明，以昭公信。

新竹市立棒球場

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