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高虹安今訪視原住民文健站 宣導擴大發重陽敬老金政策

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站，體驗原住民族傳統舞蹈。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站，體驗原住民族傳統舞蹈。圖／竹市府提供

新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站，體驗原住民族傳統舞蹈、墨水吹畫創作等課程與原住民長者同樂。高虹安也特別向原住民朋友宣導，市府今年10月起擴大發放重陽敬老禮金，只要滿55歲原民即可領取2000元重陽敬老禮金，預計370人受惠。

截至今年6月底，新竹市原住民設籍人口約4500人，其中55歲以上的原住民長輩592人，不過，過去新竹市政府發放重陽敬老禮金是針對全市65歲以上長者為對象。市府為了擴大對原住民的照顧，今年宣布擴大發放資格，讓55歲到64歲原民長者也受惠。

高虹安今天早上造訪那魯灣文化健康站，陪伴長輩活動與舞蹈。她說，這裡是新竹市原住民重要的休閒活動空間，今年1月起，文健站從原本每周3天服務，已成功爭取增加至每周5天，補助經費也從95.9萬元增至194.9萬元，讓長者得到更完善的照顧。

那魯灣社區的黃姓阿公今天也邀請高虹安練習豐年祭舞蹈，大讚高市長舞蹈細胞很好；羅阿嬤也說，她平常沒事就會到文健站報到，小孩上班、孫子上學，家裡沒人可以陪她說話，來到文健站可以交朋友，且課程內容安排生動豐富，像回到部落一樣。

竹市府民政處說明，那魯灣文化健康站提供簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲、居家關懷訪視及生活資源連結等多項服務，主要服務海山聯里的原住民長者及當地有長照需求的長者，目前站內長者共23名，平均年齡約65至70歲。

高虹安特別感謝市議員林慈愛積極爭取原住民朋友的福利，為讓新竹市原住民長輩也能享受完善的長照服務。原住民服務還有國民年金原住民給付、原住民長者裝置假牙補助、急難救助與全民健康保險補助、原住民參加技術士技能檢定合格獎勵金及補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅，也請符合資格者多加利用。

新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站與文化聚落。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站與文化聚落。圖／竹市府提供

原住民 高虹安 重陽敬老禮金

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