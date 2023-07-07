高虹安今訪視原住民文健站 宣導擴大發重陽敬老金政策

新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站，體驗原住民族傳統舞蹈、墨水吹畫創作等課程與原住民長者同樂。高虹安也特別向原住民朋友宣導，市府今年10月起擴大發放重陽敬老禮金，只要滿55歲原民即可領取2000元重陽敬老禮金，預計370人受惠。

截至今年6月底，新竹市原住民設籍人口約4500人，其中55歲以上的原住民長輩592人，不過，過去新竹市政府發放重陽敬老禮金是針對全市65歲以上長者為對象。市府為了擴大對原住民的照顧，今年宣布擴大發放資格，讓55歲到64歲原民長者也受惠。

高虹安今天早上造訪那魯灣文化健康站，陪伴長輩活動與舞蹈。她說，這裡是新竹市原住民重要的休閒活動空間，今年1月起，文健站從原本每周3天服務，已成功爭取增加至每周5天，補助經費也從95.9萬元增至194.9萬元，讓長者得到更完善的照顧。

那魯灣社區的黃姓阿公今天也邀請高虹安練習豐年祭舞蹈，大讚高市長舞蹈細胞很好；羅阿嬤也說，她平常沒事就會到文健站報到，小孩上班、孫子上學，家裡沒人可以陪她說話，來到文健站可以交朋友，且課程內容安排生動豐富，像回到部落一樣。

竹市府民政處說明，那魯灣文化健康站提供簡易健康照顧、延緩老化失能活動、營養餐飲、居家關懷訪視及生活資源連結等多項服務，主要服務海山聯里的原住民長者及當地有長照需求的長者，目前站內長者共23名，平均年齡約65至70歲。