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桃園人口成長六都第一 520出生的他成「桃園第230萬市民」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政（左一）今天特別頒贈紀念獎牌和超市禮券，恭喜家住楊梅的朱小弟弟成為「桃園第230萬市民」。圖／市府提供
桃園市長張善政（左一）今天特別頒贈紀念獎牌和超市禮券，恭喜家住楊梅的朱小弟弟成為「桃園第230萬市民」。圖／市府提供

桃園市人口今年正式突破230萬大關，市長張善政今天特別頒贈紀念獎牌和超市禮券，恭喜家住楊梅的朱小弟弟成為「桃園第230萬市民」。朱小弟弟5月20日出生，剛好是「我愛你」的諧音，2大巧合也讓張善政直呼好幸運。

朱小弟弟出生未滿2個月，今天在爸媽陪同下出席「桃園第230萬市民」記者會。張善政說，5月20日出生的朱小弟，是在6月7日至中壢區戶政事務所辦理出生登記，成為桃園市第230萬市民，而230又象徵「愛上你」，是深具祝福的巧合，今天除了歡迎朱小弟加入桃園大家庭，也特別挑選1台「火車模型」，期許朱小弟長大後和他一樣成為鐵道迷

張善政提到，六都中只有桃園人口持續成長，不到3年半時間就有225萬人增至230萬人，代表年輕男女願意移居桃園，更願意在桃園養兒育女，主要原因是桃園有很好的婦幼政策，包含生育津貼、孕前計程車資補助、孕後心理諮商及凍卵補助等，讓桃園成為年輕人的宜居城市。

民政局長劉思遠表示，桃園升格近10年人口增加24萬2千人，增幅11.8%，2020年1月14日人口數突破225萬人口數後，又於今年6月7日正式突破230萬人，目前桃園人口數已占台灣總人口10分之1，人口增加數及增加率也名列六都第一。

桃園 張善政 鐵道迷 新生兒

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