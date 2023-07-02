快訊

年改失敗？ 銓敘部：退撫基金用罄年限延後一個世代 明年政府撥補挹注

法國暴亂陸客團遇襲 遊客驚魂未定：再也不會來了！

夏季消暑不只有吃西瓜 一圖看懂8項涼感食物讓你吃比不吃還涼

百年老店新竹城隍廟口「神之雞湯」回歸 7月中旬進駐陽明交大

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市都城隍廟周邊附近美食小吃不少，廟前的「翁記滷肉飯」驚傳歇業。圖／取自「新竹爆料公社」臉書社團
新竹市都城隍廟周邊附近美食小吃不少，廟前的「翁記滷肉飯」驚傳歇業。圖／取自「新竹爆料公社」臉書社團

新竹市都城隍廟前的「翁記滷肉飯」為百年老店，滷肉飯、人蔘枸杞雞都是人氣美食，先前卻傳出歇業，讓許多饕客大嘆吃不到神級湯品與滷肉飯，如今又傳出好消息，翁記滷肉飯7月中旬將進駐陽明交大的女二餐廳，目前正裝潢內部，很快就可與饕客碰面了，預計營業時間是上午11點至下午2點，晚上5點至7點。

新竹市都城隍廟口內的神級湯品翁記滷肉飯營業時間雖在凌晨，但只要一開店，往往不到幾小時就秒殺完售，不少其他縣市大學生饕客更常慕名而來，店內除滷肉飯，湯品更讓人讚不絕口，還被譽為「神之雞湯」，店家卻在今年4月經傳暫時歇業，讓不少人大嘆可惜。

不過，翁記滷肉飯10幾年前也在竹市開設牛埔店，如今再轉進陽明交大，若進入大學校園，預期將可吸引年輕客群。翁記滷肉飯臉書粉絲專頁交大女二舍也發文，指粉絲團還在摸索經營，希望大家能多支持，為能讓客人用餐環境更好

所以十多年前轉移了牛埔店，現在會進入交大一切也是緣分，以後大家不用在熬夜衝廟口了，來陽明交大女二餐廳就可吃到美味的滷肉飯和湯品。

翁記滷肉飯7月中旬將進駐陽明交大的女二餐廳，目前正裝潢內部，預計營業時間是上午11點到下午2點，晚上5到7點。記者王駿杰／翻攝自翁記滷肉飯交大女二舍臉書粉絲專頁
翁記滷肉飯7月中旬將進駐陽明交大的女二餐廳，目前正裝潢內部，預計營業時間是上午11點到下午2點，晚上5到7點。記者王駿杰／翻攝自翁記滷肉飯交大女二舍臉書粉絲專頁

滷肉飯 陽明交大 餐廳

延伸閱讀

第一屆500碗／名人也激推！全台23間「500碗滷肉飯」懶人包

第一屆500碗／臭豆腐、紅燒肉上榜！「炸物」最受歡迎

他疑惑台灣傳統美食都是「澱粉炸彈」？ 網吐嘈：各國都一樣

歡迎回家！湯品專賣「小湯烏」台北店7月初熄燈、重回台中再出發　台中人歡呼：超棒的好消息

相關新聞

百年老店新竹城隍廟口「神之雞湯」回歸 7月中旬進駐陽明交大

新竹市都城隍廟前的「翁記滷肉飯」為百年老店，滷肉飯、人蔘枸杞雞都是人氣美食，先前卻傳出歇業，讓許多饕客大嘆吃不到神級湯品...

新豐戲水祕境田厝冷泉坑太夯 開放不到2周兩原因喊卡

暑假到來，新竹縣連日高溫，新豐鄉鳳坑村戲水祕境「田厝冷泉坑」，睽違3年於今年6月中旬重新開放，未料卻湧入大批遊客，同時也...

公館紅棗紅了！「棗飯兜」每個120元 美味登場只有4天

苗栗縣公館鄉紅棗紅了，鄉農會於今年紅棗節4天期間，推出紅棗主題「棗飯兜（客家話便當之意）」，農會家政班媽媽手作，紅棗美味...

航空城公設未到位 耽誤家園重建

桃園市航空城開發計畫區段徵收進入配地階段，選擇安置街廓配地的地主，最近領到土地所有權狀，卻發現公共設施尚未到位，「有地無...

多元行銷農產品 竹北、新埔、寶山農會獲縣府肯定

新竹縣政府4月24日至5月5日間進行各級農會業務考核，考核項目包含會務、業務、財務、政策性任務及特殊功績等，成績評定結...

竹市府前廣場化身水樂園 上百位大小朋友樂不思「暑」

炎炎盛夏飆高溫，新竹市府府前廣場噴水設施睽違兩年終於昨起正式開放，吸引逾300位大小朋友前來戲水消暑，讓新竹州廳一夕之間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦