百年老店新竹城隍廟口「神之雞湯」回歸 7月中旬進駐陽明交大
新竹市都城隍廟前的「翁記滷肉飯」為百年老店，滷肉飯、人蔘枸杞雞都是人氣美食，先前卻傳出歇業，讓許多饕客大嘆吃不到神級湯品與滷肉飯，如今又傳出好消息，翁記滷肉飯7月中旬將進駐陽明交大的女二餐廳，目前正裝潢內部，很快就可與饕客碰面了，預計營業時間是上午11點至下午2點，晚上5點至7點。
新竹市都城隍廟口內的神級湯品翁記滷肉飯營業時間雖在凌晨，但只要一開店，往往不到幾小時就秒殺完售，不少其他縣市大學生饕客更常慕名而來，店內除滷肉飯，湯品更讓人讚不絕口，還被譽為「神之雞湯」，店家卻在今年4月經傳暫時歇業，讓不少人大嘆可惜。
不過，翁記滷肉飯10幾年前也在竹市開設牛埔店，如今再轉進陽明交大，若進入大學校園，預期將可吸引年輕客群。翁記滷肉飯臉書粉絲專頁交大女二舍也發文，指粉絲團還在摸索經營，希望大家能多支持，為能讓客人用餐環境更好
所以十多年前轉移了牛埔店，現在會進入交大一切也是緣分，以後大家不用在熬夜衝廟口了，來陽明交大女二餐廳就可吃到美味的滷肉飯和湯品。
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